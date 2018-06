Condividi | Red 10:11 L´isola è al quarto posto per la raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche in Italia. «Performance migliori dell´anno precedente», sottolinea l´assessore regionale della Difesa dell´ambiente Donatella Spano Raee: Sardegna al quarto posto



CAGLIARI - «La Sardegna migliora ancora la raccolta di Raee, i rifiuti da apparecchiature elettriche, e si piazza al quarto posto in Italia per raccolta pro-capite, dopo Valle d'Aosta, Emilia Romagna e Trentino, e al primo nell'area Sud e isole. I dati confermano che la nostra regione ha rafforzato il trend positivo della raccolta registrato negli ultimi anni, con un ulteriore incremento del 4,67percento». Lo annuncia con soddisfazione l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente Donatella Spano, dopo aver ricevuto copia del Rapporto 2017 sulla gestione dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel quale i valori sono tutti molto positivi per la Sardegna.



Secondo i dati del nuovo Rapporto, è Sassari a spiccare nuovamente per raccolta assoluta, con oltre 5milioni di chilogrammi di Raee e raccolta pro capite con 10,36chilogrammi per abitante. Ma l'andamento è positivo per tutte le province: al secondo posto Cagliari, con 2,4milioni di chilogrammi e raccolta pro capite di 5,60chilogrammi per abitante. A seguire, Nuoro ed Oristano, con più di 6chilogrammi pro capite. In miglioramento (+5,4percento), ma non ancora sufficiente, la raccolta nell’area del Sud Sardegna.



Sono pari a 11.626.072chilogrammi i quantitativi assoluti di Raee attestati in Sardegna nell'anno, il terzo migliore risultato complessivo dell’area Sud e Isole da leggere in combinazione con il dato pro capite di 7,03chilogrammi per abitante, che colloca la Regione al terzo posto assoluto in Italia. Con ventitre Centri di raccolta, è Oristano la provincia con il maggior numero ogni 100mila abitanti. Seguono Nuoro con ventuno Centri ed il Sud Sardegna con diciassette. Complessivamente, le province sarde possono contare su un numero di strutture adibite al conferimento dei Raee superiore alla media nazionale, per via dell’investimento effettuato dalla Regione nella realizzazione di oltre duecento ecocentri in Sardegna.



