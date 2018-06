Condividi | Red 13:14 Disegno di legge in dirittura d´arrivo. A Cagliari, la Regione autonoma della Sardegna si confronta con gli Enti locali, con gli ordini professionali e con le associazione di categoria Semplificazione: verso la nuova Legge 2018



CAGLIARI - Il nuovo disegno di legge sulla Semplificazione amministrativa è in dirittura d’arrivo. Già a giugno, il provvedimento approderà in Giunta regionale, ed a luglio sarà trasmesso al Consiglio. L’obiettivo finale è l’approvazione in aula entro l’anno. Il Ddl annuale contiene proposte di semplificazione che sono il risultato di un processo di raccolta effettuato negli ultimi mesi con diversi Assessorati ed attraverso una consultazione pubblica su SardegnaParteciPa. A Cagliari, si è svolta la Giornata della semplificazione, organizzata dall’Assessorato regionale dell’Industria, un momento nel quale, ai diversi tavoli tecnici, è stato esaminato quanto emerso dalla prima fase di consultazione e sono state raccolte ulteriori proposte da parte di Enti locali, associazioni di categoria ed ordini professionali. Nel corso dell’evento, sono intervenuti il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru e gli assessori regionali dell’Industria, degli Affari generale e riforma della Regione e degli Enti locali Maria Grazia Piras, Filippo Spanu e Cristiano Erriu. I tavoli tematici sui quali si è sviluppato il confronto riguardano la Gestione del territorio (dall’ambiente all’urbanistica), il Welfare (lavoro, sanità e politiche sociali) e le Attività produttive (agricoltura, commercio, industria, energia e turismo).



«Lo avevamo detto in campagna elettorale e lo abbiamo fatto: semplifichiamo, ogni giorno un po’ di più, per migliorare la vita di cittadini e imprese - ha detto Pigliaru - Oggi e nei prossimi incontri che seguiranno facciamo il punto su quanto siamo andati avanti incidendo concretamente in positivo su questo fronte e, nello stesso tempo, continuando il processo d’ascolto che è fondamentale per individuare gli ostacoli più fastidiosi della burocrazia regionale che devono essere rimossi. Cancellare una norma non solo inutile ma dannosa non costa, fa bene al sistema e lo si può fare anche con vincoli di bilancio molto stringenti e noi, nonostante le difficoltà che comporta il semplificare, stiamo riuscendo a farlo. Un ottimo esempio è il Suape: funziona bene e ha avuto un grande successo, al punto di essere considerata una delle migliori pratiche italiane. Continuiamo a impegnarci con determinazione per raccogliere risultati - ha proseguito il presidente regionale, ricordando la legge attesa per settembre e chiudendo con un riferimento ai Piani urbanistici comunali - Il processo d’ascolto che abbiamo attivato sulla legge urbanistica ha evidenziato in maniera chiara la portata del problema. Sono troppo pochi i Comuni che li hanno adottati, perché la procedura è veramente molto complicata. Ma è un processo di pianificazione fondamentale per gestire bene il territorio, e quindi i diritti dei cittadini e dei singoli Comuni. Stiamo lavorando per rendere tutto molto più semplice».



«A un anno dall’introduzione del Suape rileviamo innanzitutto che gli accessi allo sportello sono raddoppiati, e come promesso, monitoriamo costantemente la legge del 2016 e continuiamo a portare avanti le nostre azioni volte a semplificare e migliorare il rapporto tra la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese - ha ricordato Piras - Oggi è stata una giornata di sintesi importante per avere la conferma, attraverso le testimonianze e le proposte dei vari portatori di interesse, se la strada intrapresa è quella giusta. Abbiamo raccolto i suggerimenti e le segnalazioni dei cittadini e delle categorie interessate su tutte le norme che possono essere semplificate. Tutto ciò partendo da cose semplici, come per esempio l’abolizione dell’obbligo di rinnovare annualmente i titoli abilitativi per taxi, guide o sub, che potranno essere rinnovati in automatico, salvo dichiarazione contraria per decadenza dei requisiti. O ancora – ha sottolineato l'assessore regionale - la possibilità, per chi è affetto da gravi patologie irreversibili, di non essere sottoposto a verifiche annuali. Semplificare la vita di cittadini e imprese significa soprattutto eliminare disagi e tempi improduttivi. È questo l’obiettivo che vogliamo continuare a perseguire con la nuova legge».



«Stiamo lavorando su diversi fronti per dare slancio al processo di semplificazione e conseguentemente agevolare il cittadino che si rivolge alla pubblica amministrazione - ha esordito Spanu, nel rimarcare il valore della legge approvata nei giorni scorsi dal Consiglio regionale su alcuni importanti aspetti che riguardano l’organizzazione della Regione - Abbiamo istituito il ruolo unico dei dirigenti e del personale per favorire la mobilità all’interno del sistema e reso più veloce l’iter del corso-concorso finalizzato all’assunzione di nuove figure dirigenziali. Viene poi prevista la possibilità di assumere i dirigenti con contratti a termine per far fronte alle gravi carenze d’organico. Con la selezione di nuovi dirigenti vogliamo rendere più forti ed efficienti le strutture della Regione nella convinzione che la semplificazione debba essere accompagnata da nuove competenze e da un’adeguata organizzazione».



«La materia urbanistica ed edilizia – ha ricordato Cristiano Erriu, alla chiusura dei tavoli tecnici – è quella più soggetta a problemi di natura burocratica, pertanto è suscettibile di modifiche migliorative in direzione di una semplificazione che risponda alle esigenze di imprese, famiglie e cittadini. L’emergere di nuovi diritti, quali quelli legati all’ambiente e al paesaggio, generano filtri che allungano e complicano i processi amministrativi. Occorre intervenire sulla semplificazione con soluzioni capaci di rispondere alle esigenze di controllo dei diritti fondamentali e che, allo stesso tempo, non impediscano o limitino il libero dispiegarsi dell’economia e dell’iniziativa privata».



Nella foto: un momento dell'incontro Commenti CAGLIARI - Il nuovo disegno di legge sulla Semplificazione amministrativa è in dirittura d’arrivo. Già a giugno, il provvedimento approderà in Giunta regionale, ed a luglio sarà trasmesso al Consiglio. L’obiettivo finale è l’approvazione in aula entro l’anno. Il Ddl annuale contiene proposte di semplificazione che sono il risultato di un processo di raccolta effettuato negli ultimi mesi con diversi Assessorati ed attraverso una consultazione pubblica su SardegnaParteciPa. A Cagliari, si è svolta la Giornata della semplificazione, organizzata dall’Assessorato regionale dell’Industria, un momento nel quale, ai diversi tavoli tecnici, è stato esaminato quanto emerso dalla prima fase di consultazione e sono state raccolte ulteriori proposte da parte di Enti locali, associazioni di categoria ed ordini professionali. Nel corso dell’evento, sono intervenuti il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru e gli assessori regionali dell’Industria, degli Affari generale e riforma della Regione e degli Enti locali Maria Grazia Piras, Filippo Spanu e Cristiano Erriu. I tavoli tematici sui quali si è sviluppato il confronto riguardano la Gestione del territorio (dall’ambiente all’urbanistica), il Welfare (lavoro, sanità e politiche sociali) e le Attività produttive (agricoltura, commercio, industria, energia e turismo).«Lo avevamo detto in campagna elettorale e lo abbiamo fatto: semplifichiamo, ogni giorno un po’ di più, per migliorare la vita di cittadini e imprese - ha detto Pigliaru - Oggi e nei prossimi incontri che seguiranno facciamo il punto su quanto siamo andati avanti incidendo concretamente in positivo su questo fronte e, nello stesso tempo, continuando il processo d’ascolto che è fondamentale per individuare gli ostacoli più fastidiosi della burocrazia regionale che devono essere rimossi. Cancellare una norma non solo inutile ma dannosa non costa, fa bene al sistema e lo si può fare anche con vincoli di bilancio molto stringenti e noi, nonostante le difficoltà che comporta il semplificare, stiamo riuscendo a farlo. Un ottimo esempio è il Suape: funziona bene e ha avuto un grande successo, al punto di essere considerata una delle migliori pratiche italiane. Continuiamo a impegnarci con determinazione per raccogliere risultati - ha proseguito il presidente regionale, ricordando la legge attesa per settembre e chiudendo con un riferimento ai Piani urbanistici comunali - Il processo d’ascolto che abbiamo attivato sulla legge urbanistica ha evidenziato in maniera chiara la portata del problema. Sono troppo pochi i Comuni che li hanno adottati, perché la procedura è veramente molto complicata. Ma è un processo di pianificazione fondamentale per gestire bene il territorio, e quindi i diritti dei cittadini e dei singoli Comuni. Stiamo lavorando per rendere tutto molto più semplice».«A un anno dall’introduzione del Suape rileviamo innanzitutto che gli accessi allo sportello sono raddoppiati, e come promesso, monitoriamo costantemente la legge del 2016 e continuiamo a portare avanti le nostre azioni volte a semplificare e migliorare il rapporto tra la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese - ha ricordato Piras - Oggi è stata una giornata di sintesi importante per avere la conferma, attraverso le testimonianze e le proposte dei vari portatori di interesse, se la strada intrapresa è quella giusta. Abbiamo raccolto i suggerimenti e le segnalazioni dei cittadini e delle categorie interessate su tutte le norme che possono essere semplificate. Tutto ciò partendo da cose semplici, come per esempio l’abolizione dell’obbligo di rinnovare annualmente i titoli abilitativi per taxi, guide o sub, che potranno essere rinnovati in automatico, salvo dichiarazione contraria per decadenza dei requisiti. O ancora – ha sottolineato l'assessore regionale - la possibilità, per chi è affetto da gravi patologie irreversibili, di non essere sottoposto a verifiche annuali. Semplificare la vita di cittadini e imprese significa soprattutto eliminare disagi e tempi improduttivi. È questo l’obiettivo che vogliamo continuare a perseguire con la nuova legge».«Stiamo lavorando su diversi fronti per dare slancio al processo di semplificazione e conseguentemente agevolare il cittadino che si rivolge alla pubblica amministrazione - ha esordito Spanu, nel rimarcare il valore della legge approvata nei giorni scorsi dal Consiglio regionale su alcuni importanti aspetti che riguardano l’organizzazione della Regione - Abbiamo istituito il ruolo unico dei dirigenti e del personale per favorire la mobilità all’interno del sistema e reso più veloce l’iter del corso-concorso finalizzato all’assunzione di nuove figure dirigenziali. Viene poi prevista la possibilità di assumere i dirigenti con contratti a termine per far fronte alle gravi carenze d’organico. Con la selezione di nuovi dirigenti vogliamo rendere più forti ed efficienti le strutture della Regione nella convinzione che la semplificazione debba essere accompagnata da nuove competenze e da un’adeguata organizzazione».«La materia urbanistica ed edilizia – ha ricordato Cristiano Erriu, alla chiusura dei tavoli tecnici – è quella più soggetta a problemi di natura burocratica, pertanto è suscettibile di modifiche migliorative in direzione di una semplificazione che risponda alle esigenze di imprese, famiglie e cittadini. L’emergere di nuovi diritti, quali quelli legati all’ambiente e al paesaggio, generano filtri che allungano e complicano i processi amministrativi. Occorre intervenire sulla semplificazione con soluzioni capaci di rispondere alle esigenze di controllo dei diritti fondamentali e che, allo stesso tempo, non impediscano o limitino il libero dispiegarsi dell’economia e dell’iniziativa privata».Nella foto: un momento dell'incontro 14/6/2018 Pigliaru incontra il ministro Lezzi Oggi, a Roma, il presidente della Regione autonoma della Sardegna ha incontrato il ministro del Sud. Nell´occasione, è stato fatto il punto sul Patto per la Sardegna, sullo stato di attuazione e sull’importanza di avanzare in tempi rapidi sugli interventi in corso 13/6 Programmazione territoriale: 30mln dalla Giunta 11/6 22 progetti per il rilancio del Nuorese 11/6 Riqualificazione ad Orune: intesa 8/6 Insularità: Pigliaru a Sofia 10/6 Piano rilancio Nuorese: ok dalla Regione 8/6 All´Oristanese 17 beni regionali 6/6 Unità per Ottava: ok dalla Regione 6/6 «Ue decreta la retrocessione della Sardegna» 4/6 Più fondi europei alla Sardegna 4/6 Acqua: per Tedde denuncia penale e civile « indietro archivio regione »