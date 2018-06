Condividi | Red 12:21 Fino a lunedì, prende il via la prima edizione di Filming Italy Sardegna festival, un nuovo progetto dedicato al cinema ed alla televisione ideato e prodotto da Tiziana Rocca Cena con le star del cinema al Forte Village



SANTA MARGHERITA DI PULA – Fino a lunedì 18 giugno, prende il via la prima edizione di Filming Italy Sardegna festival, un nuovo progetto dedicato al cinema ed alla televisione ideato e prodotto da Tiziana Rocca. Saranno presentate anteprime cinematografiche come “Tully”, di Jason Reitman, (Universal distribution); “24 hours to live”, di Brian Smrz, (Eagle pictures); la maratona di “The Avengers” (Walt Disney pictures). In anteprima italiana, verranno presentate due serie tv in onda su Sky Atlantic: il primo episodio della prima stagione dell’attesissima serie ispirata ai romanzi di Edward St.Aubyn Patrick Melrose, con Benedict Cumberbatch (lo Sherlock Tv) ed il nono episodio della stagione 2 di “Westworld–Dove tutto è concesso”, ideata da Jonathan Nolan e Lisa Joy per la Hbo e basata sul film “Il mondo dei robot” (Westworld, 1973) scritto e diretto da Michael Crichton.



Oggi (sabato), al Forte Village, si terrà una cena di beneficenza imperdibile. Gli ospiti di questa serata esclusiva, aperta anche agli esterni, avranno l’opportunità di cenare insieme a tante stelle del cinema e contribuire a supportare “Children in crisis”, associazione fondata e presieduta dalla duchessa di York Sarah Fergurson, che si unirà al parterre d’eccezione. Numerosi i personaggi presenti: Cristina Comencini, Paola Cortellesi, Stella Egitto, Joanne Froggatt, Paolo Genovese, Josh Hartnett, Riccardo Milani, Paola Minaccioni, Gabriele Muccino, Violante Placido, Ella Purnell, Rodrigo Santoro, Marisa Tomei e Nat Wolff. Tre i grandi chef che saranno i protagonisti di questo imperdibile appuntamento con la solidarietà: Giuseppe Mancino (due stelle Michelin) e Claudio Vicina Mazzaretto con Anna Mastroianni (una stelle Michelin).



L’associazione “ Children in crisis” è attiva dal 1993 in numerosi Paesi del mondo, per aiutare i bambini vittime di conflitti o che vivono situazione di grave disagio, garantendo loro le opportunità di istruzione necessarie per migliorare le loro condizioni di vita. Sempre sabato, è in programma la proiezione del film in anteprima “Ocean’s 8”, di Gary Ross (Warner Bros. entertainment Italia), nella Piazza del Forte Village. Chi, residenti e non, volesse partecipare a questa serata, in cui la solidarietà ed il mondo del Cinema si incontreranno, può contattare il Forte Village, telefonando al numero 070/9217900 o inviando una e-mail all'indirizzo web forte.villagemk2@fortevillage.com, oppure contattando la Tiziana Rocca production (06/39746222 o press@tizianarocca.it).



