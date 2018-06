Condividi | Red 11:37 Le associazioni per la salvaguardia della lingua algherese per la prima volta insieme. Inizia il nuovo corso con la Consulta. Appuntamento lunedì sera, nella sala del Consiglio comunale di Alghero Polítiques lingüístiques: via alla Consulta



ALGHERO – Inizia lunedì 18 giugno, alle 18, nella sala del Consiglio comunale, il nuovo corso delle politiche linguistiche ad Alghero, voluto dall’Amministrazione Bruno. In Via Columbano, si riunirà la Consulta cívica per les Polítiques lingüístiques dal català de l’Alguer, l’organismo con funzioni consultive, di proposta, di elaborazione e di valutazione dei progetti e delle iniziative in materia di salvaguardia, valorizzazione e promozione della lingua catalana nella varietà algherese.



Ne fanno parte undici associazioni (Associació per la salvaguarda del patrimoni historico-cultural de l’Alguer, Òmnium cultural de l’Alguer, Ateneu alguerès, Associació cultural Cabirol, Coral Alguer terra mia, Obra cultural de l’Alguer, Escola de alguerés Pasqual Scanu, Associació cultural Edicions de l’Alguer, Centre excursionista de l’Alguer, Plataforma per la llengua Col·lectu l’Esbarzeer, Saber i sabor Assocazione culturale e gastronomica), che hanno risposto al bando dell’Assessorato alla Cultura, dopo l'approvazione definitiva in Consiglio comunale del regolamento istitutivo, il 14 marzo. Il testo ricalca nella sua interezza la bozza predisposta da un tavolo di lavoro formato dalle associazioni algheresi che operano nel campo specifico dell’algheresità.



Le associazioni lavoreranno insieme, nella stessa sede, a Palazzo Serra, con lo Sportello linguistico comunale, lo Sportello linguistico regionale e l’Institut d’estudis catalans. “Un grande passo avanti verso lo sviluppo e la promozione delle politiche linguistiche ad Alghero - spiega l'assessore comunale alla Cultura Gabriella Esposito - frutto di impegno congiunto tra Amministrazione e associazioni”. L’Assemblea, convocata per lunedì, ha all’ordine del giorno l’elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario della Consulta. Inoltre, è prevista la designazione dei membri del Comitato direttivo.



