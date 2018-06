Condividi | Red 16:11 «Risposte rapide. Lavoriamo insieme per far rinascere il territorio», ha dichiarato il vicepresidente della Regione autonoma della Sardegna Raffaele Paci, che presiede la task force e ha partecipato al Gruppo di coordinamento tecnico territoriale Unità per Ottana: 6milioni per i primi interventi



OTTANA - 2milioni di euro per la riqualificazione e la rifunzionalizzazione di infrastrutture ed impianti dell’agglomerato industriale Ottana-Bolotana-Noragugume; 100mila euro per l’animazione territoriale a favore delle imprese grazie ad un accordo con la Camera di commercio di Nuoro; 4milioni per un bando dedicato esclusivamente alle imprese locali (ventiquattro i Comuni inclusi nella perimetrazione), calibrato sulle esigenze espresse dal territorio, che sarà pubblicato subito dopo l’estate. A dieci giorni dalla costituzione in Giunta regionale della Unità per Ottana, la task force interassessoriale che si occupa della pesante crisi che il territorio sta attraversando, la Regione autonoma della Sardegna stanzia 6,1milioni di euro per interventi immediati ed urgenti. Lo ha annunciato il vicepresidente della Regione Raffaele Paci, che presiede la task force, incontrando ieri (venerdì), ad Ottana, il Gruppo di coordinamento tecnico territoriale.



«Avevamo detto che su Ottana saremmo andati avanti rapidamente e con la massima concretezza, e così stiamo facendo. In pochi giorni, abbiamo costituito l’Unità, raccordandoci col territorio che a sua volta ha definito il gruppo di coordinamento. Oggi, a pochi giorni dall’inizio di questo percorso, portiamo i finanziamenti sul territorio per iniziare a dare le risposte che ci sono state chieste e che abbiamo promesso di dare», ha spiegato Paci. Ai 6,1milioni di euro garantiti ieri, vanno poi aggiunti i 5milioni destinati all’Antica Fornace, localizzata nell’agglomerato industriale, per consentire all’impresa di ampliare l’offerta commerciale ed ammodernare la struttura produttiva incrementando i posti di lavoro di sessantanove unità, ed i 2,35milioni destinati ai 130 lavoratori che hanno perso la mobilità in deroga, da programmare attraverso un percorso concordato dall’Assessorato regionale del Lavoro con i sindacati.



Le azioni che saranno portate avanti dalla task force regionale sono di tre tipologie. Le prime due riguarderanno l’intera area vasta individuata e sono: interventi diretti per i lavoratori in cerca di nuova occupazione; sviluppo e rilancio degli investimenti delle piccole e medie imprese locali attraverso bandi dedicati esclusivamente al territorio. La terza azione riguarda solo l’area del Consorzio industriale, per riqualificare l’area e rendere più attrattiva la zona. L’obiettivo è quello di favorire nuovi insediamenti produttivi, attraverso un accordo con Invitalia, che si occuperà di scouting ed attrazione di nuovi investimenti, al quale sta lavorando l’Assessorato regionale dell’Industria. Per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali urgenti nell’agglomerato industriale, ne sono già stati individuati alcuni: ripristino della viabilità, miglioramento dell’accessibilità dei lotti e riqualificazione di spazi compromessi, per garantire adeguati standard di accessibilità ai lotti produttivi; rifunzionalizzazione di impianti (di depurazione e fognario) ed adeguamento del sistema idrico.



«Ottana, come abbiamo detto più volte, è per la Giunta una priorità, siamo consapevoli della grave crisi che la attraversa a causa della deindustrializzazione. È importante rilanciare un’idea di sviluppo locale, puntare su agroalimentare, artigianato, distretto culturale per attrarre turismo e rilanciare l’economia, oltre che sul mantenimento delle imprese che già ci sono. Siamo sicuri che un futuro di sviluppo e occupazione sia assolutamente possibile - conclude Raffaele Paci - e da parte nostra metteremo in atto tutte le azioni utili a favorirlo».



