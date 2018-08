Condividi | Red 14 agosto 2018 Domenica, a Barisardo, gli agenti dei Commissariati di Pubblica sicurezza di Lanusei e Tortolì, con gli uomini del Nucleo investigativo del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di Lanusei, hanno arrestato due ogliastrini, colti in flagranza dei reati di coltivazione di sostanze stupefacenti Scoperta imponente piantagione di cannabis



BARISARDO - Domenica, a Barisardo, gli agenti dei Commissariati di Pubblica sicurezza di Lanusei e Tortolì, con gli uomini del Nucleo investigativo del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di Lanusei, hanno arrestato due ogliastrini, colti in flagranza dei reati di coltivazione di sostanze stupefacenti. I poliziotti, operanti in località Geperarci, percepivano un acre odore di marijuana proveniente da una radura circondata da una folta vegetazione.



Così, perlustravano a fondo la zona trovando al suo interno una fitta piantagione di marijuana, poi risultata fra le più rilevanti in Ogliastra, con circa 1478 piante di diverso stadio di sviluppo. Il sito destinato alla coltivazione della cannabis, esteso per oltre 2mila metri quadrati, era stato allestito e distinto in diversi settori, ricavati all’interno della vegetazione boscata. I settori coltivati erano collegati e serviti da un sofisticato sistema di fertirrigazione, costituito da diverse centinaia di metri di tubazioni di vario diametro in polietilene, in cui scorreva l’acqua accumulata in tre voluminosi serbatoi.



Rinvenute anche due foto-trappole per controllare gli accessi e diversi contenitori di concime. Presenti anche 489 cime di pianta, con boccioli maturi, in diverso stato di essiccazione. Venivano sorpresi sul posto i due “coltivatori diretti” mentre tagliavano le piante, intenti a dialogare tra di loro sulle modalità di lavorazione. Da qui, l’arresto ed il loro accompagnamento nella casa Circondariale di Lanusei a disposizione dell’Autorità giudiziaria. BARISARDO - Domenica, a Barisardo, gli agenti dei Commissariati di Pubblica sicurezza di Lanusei e Tortolì, con gli uomini del Nucleo investigativo del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di Lanusei, hanno arrestato due ogliastrini, colti in flagranza dei reati di coltivazione di sostanze stupefacenti. I poliziotti, operanti in località Geperarci, percepivano un acre odore di marijuana proveniente da una radura circondata da una folta vegetazione.Così, perlustravano a fondo la zona trovando al suo interno una fitta piantagione di marijuana, poi risultata fra le più rilevanti in Ogliastra, con circa 1478 piante di diverso stadio di sviluppo. Il sito destinato alla coltivazione della cannabis, esteso per oltre 2mila metri quadrati, era stato allestito e distinto in diversi settori, ricavati all’interno della vegetazione boscata. I settori coltivati erano collegati e serviti da un sofisticato sistema di fertirrigazione, costituito da diverse centinaia di metri di tubazioni di vario diametro in polietilene, in cui scorreva l’acqua accumulata in tre voluminosi serbatoi.Rinvenute anche due foto-trappole per controllare gli accessi e diversi contenitori di concime. Presenti anche 489 cime di pianta, con boccioli maturi, in diverso stato di essiccazione. Venivano sorpresi sul posto i due “coltivatori diretti” mentre tagliavano le piante, intenti a dialogare tra di loro sulle modalità di lavorazione. Da qui, l’arresto ed il loro accompagnamento nella casa Circondariale di Lanusei a disposizione dell’Autorità giudiziaria.