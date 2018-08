Condividi | Red 23:16 I Baschi verdi della Compagnia della Guardia di finanza, su input del Comando provinciale di Sassari, durante l’esecuzione dei diversi compiti istituzionali affidati al Corpo, hanno sottoposto a controllo un giovane sassarese Spaccio a Sassari: 21enne in manette



SASSARI – I Baschi verdi della Compagnia della Guardia di finanza, su input del Comando provinciale di Sassari, durante l’esecuzione dei diversi compiti istituzionali affidati al Corpo, hanno sottoposto a controllo un giovane sassarese. Grazie all’intuito ed all’esperienza maturata nel corso degli anni, il comportamento del giovane, non ha tratto in inganno i militari del Corpo.



Fin da subito, il ragazzo, anche alle rituali domande poste dai militari ha mostrato non poco nervosismo, oltre che essere, privo di un documento d’identità che dimostrasse chi fosse e dove abitasse; circostanze che hanno fatto sorgere i primi dubbi sull’operato del giovane. Dopo aver effettuato gli accertamenti di rito, i militari hanno dunque condotto il giovane sassarese nel reale domicilio.



La successiva perquisizione eseguita all'interno del piccolo appartamento, fino ad allora tenuto segreto, ha consentito di trovare 1300grammi di marijuana, quasi mezz'etto di cocaina, sostanza da taglio, bilancino ed una somma di denaro di oltre 5mila euro, probabile profitto dello spaccio. L'operato dei militari ha visto il sequestro di quanto trovato e l'arresto del 21enne, che è stato accompagnato nel carcere di Bancali a disposizione dell'Autorità giudiziaria ed in attesa dell'udienza di convalida.