Condividi | Red 21:21 I Carabinieri della Stazione di Nuoro, a conclusioni di indagini avviate dopo una denuncia di furto di un telefono cellulare, hanno denunciato alla competente Autorità giudiziaria un 65enne della Bassa Gallura, ritenuto responsabile di un furto di uno smartphone di ultima generazione Smartphone rubato: denunciato 65enne



NUORO - I Carabinieri della Stazione di Nuoro, a conclusioni di indagini avviate dopo una denuncia di furto di un telefono cellulare, hanno denunciato alla competente Autorità giudiziaria un 65enne della Bassa Gallura, ritenuto responsabile di un furto di uno smartphone di ultima generazione. L’uomo, in un negozio del capoluogo barbaricino, ha adocchiato il cellulare sul bancone ed approfittando che il proprietario si era allontanato, se ne impossessava, spegnendolo e mettendoselo in tasca.



I militariri della locale Stazione, grazie alle immagini estrapolate dell’impianto di sorveglianza del locale pubblico, sono risaliti all’identificazione del ladro. I Carabinieri rintracciavano così il 65enne, già noto alle Forze dell'ordine, procedendo al deferimento in stato di libertà per il reato di furto e recuperando il telefono cellulare rubato.



L’azione dei Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro per il contrasto ai reati predatori, continuerà senza sosta. Si sensibilizzano i cittadini a segnalare tempestivamente al 112 situazioni inconsuete, veicoli o persone sospette. NUORO - I Carabinieri della Stazione di Nuoro, a conclusioni di indagini avviate dopo una denuncia di furto di un telefono cellulare, hanno denunciato alla competente Autorità giudiziaria un 65enne della Bassa Gallura, ritenuto responsabile di un furto di uno smartphone di ultima generazione. L’uomo, in un negozio del capoluogo barbaricino, ha adocchiato il cellulare sul bancone ed approfittando che il proprietario si era allontanato, se ne impossessava, spegnendolo e mettendoselo in tasca.I militariri della locale Stazione, grazie alle immagini estrapolate dell’impianto di sorveglianza del locale pubblico, sono risaliti all’identificazione del ladro. I Carabinieri rintracciavano così il 65enne, già noto alle Forze dell'ordine, procedendo al deferimento in stato di libertà per il reato di furto e recuperando il telefono cellulare rubato.L’azione dei Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro per il contrasto ai reati predatori, continuerà senza sosta. Si sensibilizzano i cittadini a segnalare tempestivamente al 112 situazioni inconsuete, veicoli o persone sospette.