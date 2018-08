Condividi | M.T. 14 agosto 2018 Sotto i Bastioni di Alghero, per il Movimento 5 Stelle si assiste ad una situazione «vergognosa, scioccante e terrificante nel centro storico, cuore, salotto buono, attrazione della città e simbolo della nostra cultura». Porcu e Ferrara: è passato un anno dalle rassicurazioni dell´Amministrazione, ma la situazione non è cambiata «Liquami, situazione scioccante»



ALGHERO - Non solo i problemi con la stazione Carducci, causati probabilmente da allacci abusivi [ LEGGI ]. Secondo il Movimento 5 Stelle di Alghero si assisterebbe a scarichi diretti delle fogne sotto i Bastioni in prossimità del cosiddetto "Solaio". E la situazione - sempre a detta dei consiglieri comunali Roberto Ferrara e Graziano Porcu - «non sarebbe causata dalle piogge».Nonostante manchi ancora all'appello l'importante lavoro, sbloccato nel 2015 e preso in carico da Abbanoa, per sostituire la condotta a mare presente (è intasata, perché insabbiata da diversi anni) proprio in prossimità del "Solaio" [ GUARDA LE IMMAGINI ESCLUSIVE DELLA CONDOTTA DATATE 2013 ], in realtà la situazione generale negli ultimi ventiquattro mesi è decisamente migliorata. Ed anche l'unico sversamento del 2017 era riconducibile al malfunzionamento del sollevamento del Mariotti [ LEGGI ].Come documentato con estrema puntualità da ormai dieci anni a questa parte dal Quotidiano di Alghero, infatti, gli interventi in corso di esecuzione da Abbanoa hanno comunque mitigato di gran lunga i gravi disservizi a cui, puntualmente, la città andava incontro ogni estate (sversamenti, anche sulle strade e spiaggie di escrementi in occasione di ogni acquazzone estivo) [ GUARDA L'ESTATE PEGGIORE ].Porcu e Ferarra si rivolgono comunque al sindaco di Alghero domandandogli quali interventi abbia messo in campo per risolvere una volta per tutte i problemi sotto i Bastioni: «Un pezzo di costa, tra i più belli e caratteristici, vero e proprio biglietto da visita, per una città turistica, che, oltretutto, si vanta delle sue acque cristalline, lordato di liquami nauseabondi, non sembrerebbe abbastanza importante per far si che le promesse divengano subito fatti» scrivono Ferrara e Porcu rifacendosi alle dichiarazioni di Mario Bruno che nel 2017 assicurava il suo impegno per una soluzione definitiva del problema.Nella foto: il mare al "Solaio"