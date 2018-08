Condividi | P.P. 14 agosto 2018 Il consigliere comunale del Partito democratico di Alghero sottolinea l´importanza della presa d´atto del Piano di Assetto Idrogeologico per l´intero territorio del comune di Alghero Alghero ha il Pai, Pirisi plaude



ALGHERO - «Nonostante le ripetute gufate e tatticismi per far perdere tempo, anche sotto ferragosto il Consiglio Comunale è riuscito ad approvare degli importanti provvedimenti. Questo grazie alla volontà del Partito Democratico e di tutta la maggioranza di Centrosinistra».



Lo sottolinea il capogruppo del Partito democratico ad Alghero, Mimmo Pirisi, che punta il dito sul Pai. «Superato l’ultimo scoglio, oramai è divenuto atto vigente permettendoci di portare in Aula, come avevamo promesso, il Piano di Valorizzazione della Bonifica algherese».



Secondo Mimmo Pirisi si tratta «di un provvedimento per cui abbiamo speso tanto tempo, energia e impegno per arrivare all’obiettivo prefissato che potrà garantire una boccata d’ossigeno all’agro algherese». L'approvazione del «Pai», «aprirà ad alcuni investimenti, piccoli o grandi che siano, rappresentano pur sempre un passo verso la rinascita di queste importanti zone del Comune di Alghero». Commenti ALGHERO - «Nonostante le ripetute gufate e tatticismi per far perdere tempo, anche sotto ferragosto il Consiglio Comunale è riuscito ad approvare degli importanti provvedimenti. Questo grazie alla volontà del Partito Democratico e di tutta la maggioranza di Centrosinistra».Lo sottolinea il capogruppo del Partito democratico ad Alghero, Mimmo Pirisi, che punta il dito sul. «Superato l’ultimo scoglio, oramai è divenuto atto vigente permettendoci di portare in Aula, come avevamo promesso, il Piano di Valorizzazione della Bonifica algherese».Secondo Mimmo Pirisi si tratta «di un provvedimento per cui abbiamo speso tanto tempo, energia e impegno per arrivare all’obiettivo prefissato che potrà garantire una boccata d’ossigeno all’agro algherese». L'approvazione del «Pai», «aprirà ad alcuni investimenti, piccoli o grandi che siano, rappresentano pur sempre un passo verso la rinascita di queste importanti zone del Comune di Alghero».