14 agosto 2018
Tragedia Genova: salvo ex portiere Alghero



ALGHERO - E' scampato per miracolo al crollo del ponte Morandi di Genova il 36enne nuorese Davide Capello, portiere molto conosciuti in Sardegna (ha giocato anche con il Cagliari, raccogliendo due presenze in serie B). Capello è precipitato con la sua auto da un'altezza di 80metri ed è rimasto incastrato con la sua auto tra le macerie rimanendo fortunatamente illeso.



Subito soccorso dal 118, è stato trasportato in un ospedale di Genova. La notizia ha fatto rumore anche ad Alghero, dove Capello, ai tempi 26enne, fu apprezzato come portiere della compagine giallorossa che disputò il campionato nazionale di C2 nel 2008/09.



Davide Capello, dopo oltre dieci anni a difendere i pali di squadre sarde (Cagliari, Olbia, Nuorese, Alghero e Budoni), è arrivato in Liguria per disputare il campionato 2013/14 a Savona. Ora, gioca nel Legino, suadra della provincia di Savona, dove vive e fa il vigile del fuoco.



