Giungla in centro, non solo in periferia. Le erbacce ormai spuntano dappertutto conquistando anche la piazza Umberto I Giungla in città: erbacce anche in piazza Umberto I



PORTO TORRES - Giungla in centro, non solo in periferia. Le erbacce ormai spuntano dappertutto conquistando anche la piazza Umberto I. Così se l’uomo non ha cura della città la vegetazione se la riprende. E’ sufficiente dare un’occhiata in giro e osservare la piazza centrale dove nelle aiuole e ai lati del perimetro la pavimentazione viene scalzata dalle radici della vegetazione di ogni tipo, persino da una pianta di fico.



Un’incuria capace di creare un danno che va ben al di là dell’immagine del momento. Eppure i costi non sarebbero stellari se la manutenzione venisse effettuata in maniera costante. «La piazza del Comune ormai è trasformata in un orto urbano – denuncia il consigliere Davide Tellini – dove naturalmente crescono piante di fico ed altre essenze arboree. Una situazione che denota il degrado in cui versa la nostra città». Alcuni arbusti all’interno degli spazi verdi della piazza raggiungono qualche centimetro di troppo in quello che dovrebbe essere l’ingresso decoroso del palazzo comunale.



