Condividi | S.O. 16:52 L’intervento dell’elisoccorso di stanza ad Alghero - il primo dall’avvio del servizio - è stato richiesto questa mattina, poco prima delle 11.30 a Perfugas per un incidente stradale che ha visto coinvolte due persone in sella ad una moto Elisoccorso da Alghero: centauro in salvo



ALGHERO - L'intervento dell'elisoccorso di stanza ad Alghero - il primo dall'avvio del servizio - è stato richiesto questa mattina, poco prima delle 11.30 a Perfugas per un incidente stradale che ha visto coinvolte due persone in sella ad una moto. Una delle due, una donna, è stata sbalzata dalla moto e ha riportato un trauma cranico e un trauma toracico. Priva di coscienza, è stata intubata sul posto e centralizzata in Rianimazione, al Santissima Annunziata di Sassari. Il secondo paziente, meno grave, è stato portato sempre al Santissima Annunziata con una ambulanza medicalizzata.