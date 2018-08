Condividi | Red 8:14 I Carabinieri della Stazione di San Teodoro sono intervenuti a seguito di una lite avvenuta in un bar. Una persona non ancora identificata, ha colpito al volto con un bicchiere di vetro, un giovane, provocandogli una ferita all’arcata sopraciliare Ventenne nuorese ferito al volto



SAN TEODORO – I Carabinieri della Stazione di San Teodoro sono intervenuti a seguito di una lite avvenuta in un bar. Dalle parole sono passati alle mani e, al culmine di una lite, per i motivi ancora sconosciuti, una persona non ancora identificata, ha colpito al volto con un bicchiere di vetro, un 20enne del Nuorese, provocandogli una ferita all’arcata sopraciliare.



Il personale del 118 intervenuto sul posto ha subito soccorso il giovane, trasportandolo all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Alla luce delle evidenze, i Carabinieri della locale Tenenza hanno immediatamente avviato le indagini per risalire all'autore del gesto, acquisendo notizie dagli altri clienti e l'acquisizione di eventuali immagini dagli impianti di sorveglianza.