video Condividi | A.S. 8:26 Ferragosto 2018, show ad Alghero



Tutti col naso all'insù in Riviera del Corallo, presa d'assalto da turisti e visitatori per lo spettacolo pirotecnico che non ha deluso le aspettative. Una delle performance più spettacolari di sempre quella andata in scena, come da tradizione, dal porto turistico. Bastioni gremiti di gente per assistere ai fuochi. Al termine applausi e trombe di barca in segno di apprezzamento con l'organizzazione. Le immagini sul Quotidiano di Alghero. La foto di copertina è di Marco Fiore.