Tende e ombrelloni abusivi a Ferragosto: sequestri

«Purtroppo, in particolare i non residenti – spiega Paddeu - ignorano il divieto di campeggio libero presente nel territorio di Alghero, soprattutto nella pineta di Maria Pia, dove si registrano le situazioni più critiche e dove la pressione antropica sull'ecosistema dunale è più forte e dove sono state elevate numerose sanzioni». In questi giorni, sono stati fatti smontare veri e propri campi da pallavolo posizionati lungo le spiagge, sottraendo ampie porzioni di spiaggia libera a famiglie che volevano passare una giornata al mare. Le attività di vigilanza della Compagnia barracellare continueranno anche nei prossimi giorni e saranno intensificate nei fine settimana e durante le ore notturne. A breve, sarà avviato l'iter per l'arruolamento dei barracelli selezionati lo scorso anno, questo consentirà una maggiore presenza sul territorio.