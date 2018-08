Condividi | Red 17:23 Complessivamente, le Fiamme gialle hanno accertato una evasione pari a 20.067.138euro, con conseguenti violazioni Iva per un totale di 3.491.084euro Fisco: evasioni per oltre 20mln nel Cagliaritano



CAGLIARI - L’attività della Guardia di finanza di Cagliari nel comparto della lotta all’evasione e dell’elusione fiscale prosegue con rinnovata intensità anche nel periodo estivo, con una continua opera di individuazione di tali fenomeni nell’ottica di constrastare le ricadute negative sul mercato, che, tra i tanti effetti, ostacolano la normale concorrenza tra le imprese, danneggiano le risorse economiche dello Stato ed accrescono il carico fiscale per i cittadini onesti. In prosecuzione dell’attività di ricerca ed emersione di forme distorsive del corretto funzionamento dell’economia locale (che ha portato, dall’inizio dell’anno, ad individuare trenta evasori totali ed a scoprire altre ventiquattro posizioni connotate da indici di irregolarità contributiva), le Fiamme gialle cagliaritane hanno concluso altre quattro ispezioni di carattere tributario nei confronti di operatori economici dislocati sul territorio della provincia.



Le operazioni di servizio, mirate alla verifica del corretto adempimento degli obblighi dichiarativi e contabili, hanno riguardato realtà commerciali operanti in diversi settori, da quello edile a quello dell’intrattenimento. L’esito delle attività ispettive ha consentito, in una circostanza, di constatare ricavi non dichiarati per oltre 4,7milioni di euro.



In un'altra, è stato rilevato l’inserimento in dichiarazione di costi non deducibili (abbassando quindi la base imponibile per pagare meno tasse) per mezzo milione di euro ed in un terzo caso, di individuare oltre 14milioni di euro di ricavi sottratti al fisco. Complessivamente, le Fiamme gialle hanno accertato un'evasione pari a 20.067.138euro, con conseguenti violazioni Iva per un totale di 3.491.084euro. CAGLIARI - L’attività della Guardia di finanza di Cagliari nel comparto della lotta all’evasione e dell’elusione fiscale prosegue con rinnovata intensità anche nel periodo estivo, con una continua opera di individuazione di tali fenomeni nell’ottica di constrastare le ricadute negative sul mercato, che, tra i tanti effetti, ostacolano la normale concorrenza tra le imprese, danneggiano le risorse economiche dello Stato ed accrescono il carico fiscale per i cittadini onesti. In prosecuzione dell’attività di ricerca ed emersione di forme distorsive del corretto funzionamento dell’economia locale (che ha portato, dall’inizio dell’anno, ad individuare trenta evasori totali ed a scoprire altre ventiquattro posizioni connotate da indici di irregolarità contributiva), le Fiamme gialle cagliaritane hanno concluso altre quattro ispezioni di carattere tributario nei confronti di operatori economici dislocati sul territorio della provincia.Le operazioni di servizio, mirate alla verifica del corretto adempimento degli obblighi dichiarativi e contabili, hanno riguardato realtà commerciali operanti in diversi settori, da quello edile a quello dell’intrattenimento. L’esito delle attività ispettive ha consentito, in una circostanza, di constatare ricavi non dichiarati per oltre 4,7milioni di euro.In un'altra, è stato rilevato l’inserimento in dichiarazione di costi non deducibili (abbassando quindi la base imponibile per pagare meno tasse) per mezzo milione di euro ed in un terzo caso, di individuare oltre 14milioni di euro di ricavi sottratti al fisco. Complessivamente, le Fiamme gialle hanno accertato un'evasione pari a 20.067.138euro, con conseguenti violazioni Iva per un totale di 3.491.084euro.