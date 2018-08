Condividi | M.V. 16:15 Il consigliere comunale eletto ad Alghero nelle fila dell´Upc, dopo un lungo percorso di avvicinamento aderisce al gruppo consiliare del Partito democratico. Già alla firma alcuni comunicati stampa Alessandro Nasone sceglie i Dem



ALGHERO - Alessandro Nasone, consigliere comunale di Alghero eletto nel 2014 nelle fila della maggioranza nell'Upc insieme alla collega Oggiano Linda, dopo un lungo percorso che lo ha portato ad aderire al Gruppo Misto, fa il suo ingresso nel Partito democratico. La notizia, data per certa già da alcuni mesi, trova conferma negli ultimi giorni, col consigliere - impegnato nel settore socio-sanitario e da sempre molto vicino all'ambiente sindacalista - che insieme ai nuovi compagni Enrico Daga e Mimmo Pirisi ha posto la sua firma su alcuni documenti del gruppo consiliare. Con tutta probabilità sarà lo stesso consigliere a comunicare la sua scelta all'aula di via Columbano in occasione della prossima seduta consiliare. A quel punto il Gruppo Misto risulterà composto dalla sola consigliera Monica Pulina (ripescata nelle fila della Maggioranza con l'Udc, per poi abbandonare anche lo Scudo Crociato), ma oggi molto vicina al consigliere regionale Marco Tedde (Forza Italia).



