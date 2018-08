video Condividi | A.S. 18:00 Affonda pedalò alla Speranza: immagini



Brutta avventura nei giorni scorsi per il titolare dell´attività "Leomar" sulla spiaggia de La Speranza, tra Alghero e Villanova Monteleone. Il peso eccessivo ha mandato a fondo un pedalò: nessun pericolo per i 6 ragazzi a bordo che sono stati recuperati al largo della spiaggia da un secondo pedalò. Le immagini amatoriali coi soccorsi dei bagnini.