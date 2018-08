Condividi | Red 22:12 Prosegue il processo di internazionalizzazione del brand Dinamo basket, il club rossoblu sarà la prima squadra della A2 italiana a partire per una tournée in Oriente Cagliari Dinamo academy sbarca in Cina



CAGLIARI - Prosegue il processo di internazionalizzazione del brand Dinamo Basket, il club rossoblu sarà la prima squadra della serie A2 italiana a partire per una tournée in Oriente. Sveglia puntata domani, venerdì 17 agosto, alle 6.20, la squadra decollerà dall'aeroporto di Elmas alla volta della Cina: prima tappa del viaggio Wenzhou, nota città portuale nel sud della provincia dello Zhejiang. Qui, nel distretto di Cangnan, i ragazzi di coach Paolini disputeranno tre amichevoli, da lunedì 20 a mercoledì 22, contro una rappresentativa americana, una selezione di giocatori della seconda serie tedesca ed il Team China. Il tour orientale dell'Academy proseguirà nella città di Weng'an, provincia di Guizhou, per i match di ritorno contro le tre selezioni da venerdì 24 a domenica 26.



La tournée della Cagliari Dinamo academy in Cina nasce all'interno del processo di internazionalizzazione del brand Dinamo basket. Un processo, portato avanti fin dal 2012 dal Banco di Sardegna Dinamo Sassari, che a febbraio ha visto la società sassarese organizzare una partita amichevole a Doha, prima squadra europea a sbarcare in Qatar. Ora è il momento di Cagliari, per gli uomini di Paolini e tutta la società una straordinaria opportunità per far conoscere il progetto Dinamo academy in Oriente. Così spiega il presidente Giovanni Zucca: «Il mondo Dinamo approderà in un paese dalle enormi potenzialità come la Cina. Si tratta, inoltre, di un passaggio molto importante per la squadra per trovare da subito coesione ed equilibri tecnici, che saranno elementi decisivi durante il corso della stagione. Ringrazio Stefano Sardara ed il nuovo amministratore delegato Renato Nicolai per aver concesso alla squadra di Cagliari di vivere questa esperienza unica, a distanza di appena un anno dalla nascita della nostra società».



