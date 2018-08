Condividi | Red 7:13 Filippo Gianfriddo alle percussioni e Daniela Mura al pianoforte per il concerto in programma domani sera, nella piazzetta centrale di Liscia di Vacca, in un nuovo appuntamento con In–Itinere 2018-Festival 7 Not(t)e, a cura dell´Accademia musicale Bernardo de Muro incastonato nel ricco cartellone dell´Arzachena Summer festival 2018 In-Itinere con Gianfriddo e Mura Duo



ARZACHENA - Intriganti dialoghi sonori tra musica classica e contemporanea, tango e jazz con il Duo percussioni e pianoforte formato da Filippo Gianfriddo (raffinato ed eclettico solista e primo timpano dell'Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari) e da Daniela Mura (brillante e sensibile interprete dello strumento a tastiera) sotto i riflettori domani, venerdì 17 agosto, alle 22, nella piazzetta centrale di Liscia di Vacca, sotto le insegne dell'Arzachena Summer festival 2018, nel cartellone di In–Itinere 2018- Festival 7 Not(t)e, a cura dell'Accademia musicale Bernardo de Muro. Viaggio tra le note incalzanti del “Libertango” di Astor Piazzolla ed il fascino di una Danza Ungherese di Johannes Brahms, la “Rapsodia sarda” di Lao Silesu e l'incantevole “Hijo de la Luna” di José María Cano, ed ancora, la sensualità ed il pathos di una Suite dalla “Carmen” di Georges Bizet, con la virtuosistica performance dei due musicisti, che spazia dall'evocativa “Rain dance” per marimba ad un'insolita versione di “Viva la vida”.



Un'antologia di pezzi celebri e pagine rare o meno frequentate per il concerto, incastonato nel ricco cartellonedell'Arzachena Summer festival 2018, organizzato dal Comune di Arzachena e fortemente voluto dalla delegata alla Cultura Valentina Geromino che, con la presidente dell'Accademia Bernardo De Muro Sara Russo, ha scelto gli scenari e gli scorci più suggestivi come cornice degli eventi musicali per valorizzare e mettere in risalto la bellezza del territorio della Costa Smeralda. Un programma tutto da ascoltare, tra Romanticismo e tango nuevo, trascrizioni operistiche e musiche da film, affidato al maestro delle percussioni Gianfriddo ed alla pianista Mura, che sveleranno le peculiarità dei rispettivi strumenti intrecciando sonorità classiche e contemporanee e variazioni pop.



L'inusuale Duo esalta la specificità e permette di esplorare le sonorità e le dinamiche di strumenti diversissimi e di riscoprire la natura “percussiva” del pianoforte con la ricca tavolozza timbrica delle percussioni per condurre gli ascoltatori in un universo musicale dominato dal ritmo e dall'armonia, attraverso un intrigante gioco di assonanze e contrasti tra arditi e vigorosi contrappunti, soavi melodie e virtuosistici assoli. Il Festival 7 Not(t)e, nel cartellone dell'Arzachena Summer festival 2018 ed inserito nel progetto In-Itinere 2018, a cura dell'Accademia musicale Bernardo De Muro, si chiuderà venerdì 7 settembre, alle 21.30, in Piazza San Giovanni Battista, a Cannigione, sulle note travolgenti del Karalis Brass quintet.



Nella foto: Daniela Mura e Filippo Gianfriddo Commenti ARZACHENA - Intriganti dialoghi sonori tra musica classica e contemporanea, tango e jazz con il Duo percussioni e pianoforte formato da Filippo Gianfriddo (raffinato ed eclettico solista e primo timpano dell'Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari) e da Daniela Mura (brillante e sensibile interprete dello strumento a tastiera) sotto i riflettori domani, venerdì 17 agosto, alle 22, nella piazzetta centrale di Liscia di Vacca, sotto le insegne dell'Arzachena Summer festival 2018, nel cartellone di In–Itinere 2018- Festival 7 Not(t)e, a cura dell'Accademia musicale Bernardo de Muro. Viaggio tra le note incalzanti del “Libertango” di Astor Piazzolla ed il fascino di una Danza Ungherese di Johannes Brahms, la “Rapsodia sarda” di Lao Silesu e l'incantevole “Hijo de la Luna” di José María Cano, ed ancora, la sensualità ed il pathos di una Suite dalla “Carmen” di Georges Bizet, con la virtuosistica performance dei due musicisti, che spazia dall'evocativa “Rain dance” per marimba ad un'insolita versione di “Viva la vida”.Un'antologia di pezzi celebri e pagine rare o meno frequentate per il concerto, incastonato nel ricco cartellonedell'Arzachena Summer festival 2018, organizzato dal Comune di Arzachena e fortemente voluto dalla delegata alla Cultura Valentina Geromino che, con la presidente dell'Accademia Bernardo De Muro Sara Russo, ha scelto gli scenari e gli scorci più suggestivi come cornice degli eventi musicali per valorizzare e mettere in risalto la bellezza del territorio della Costa Smeralda. Un programma tutto da ascoltare, tra Romanticismo e tango nuevo, trascrizioni operistiche e musiche da film, affidato al maestro delle percussioni Gianfriddo ed alla pianista Mura, che sveleranno le peculiarità dei rispettivi strumenti intrecciando sonorità classiche e contemporanee e variazioni pop.L'inusuale Duo esalta la specificità e permette di esplorare le sonorità e le dinamiche di strumenti diversissimi e di riscoprire la natura “percussiva” del pianoforte con la ricca tavolozza timbrica delle percussioni per condurre gli ascoltatori in un universo musicale dominato dal ritmo e dall'armonia, attraverso un intrigante gioco di assonanze e contrasti tra arditi e vigorosi contrappunti, soavi melodie e virtuosistici assoli. Il Festival 7 Not(t)e, nel cartellone dell'Arzachena Summer festival 2018 ed inserito nel progetto In-Itinere 2018, a cura dell'Accademia musicale Bernardo De Muro, si chiuderà venerdì 7 settembre, alle 21.30, in Piazza San Giovanni Battista, a Cannigione, sulle note travolgenti del Karalis Brass quintet.Nella foto: Daniela Mura e Filippo Gianfriddo