Domato rapidamente rogo a Quartu

QUARTU SANT'ELENA – È stato spento molto rapidamente, in meno di un'ora, il rogo che ieri (giovedì) ha interessato il canneto di Riu Sa Pispisa, a Quartu Sant'Elena. Il Corpo forestale della Sardegna, responsabile della funzione di spegnimento degli incendi boschivi, ha coordinato le operazioni ed inviato un elicottero dalla base di Villasalto. A terra, oltre al personale della Stazione della Forestale di Sinnai, con il Gruppo analisi uso del fuoco, hanno operato i volontari dell'associazione di Protezione civile Nos.