Tra piante, fiori, colori, area giochi bimbi ed area cani, la fa da padrona la socialità. La sesta edizione della festa delle aiuole, in programma domani, in Largo Guillot, ha questo carattere: cittadini attivi che rilanciano una comunità Ad Alghero, la festa delle aiuole



ALGHERO - La sesta Festa delle aiuole è in programma domani sera, venerdì 17 agosto, in Largo Guillot, nel quartiere algherese di Sant’Agostino. Si tratta di un evento sociale nato dopo l’adozione, riqualificazione, cura e manutenzione degli spazi urbani di Largo Guillot. Dal 2013, in una parte dell’aiuola grande è stata realizzata la prima area canina attrezzata ed autogestita della città, dotata di bustine gratuite, cestino, fontanella e ciotola. Nella parte opposta dell’aiuola grande (divisa da un vialetto con discese per persone affette da disabilità) è stata realizzata un’area bimbi dotata di manto erboso, altalena a due culle e giochini vari.



Nelle altre aiuole piccole, negli anni, sono state messe a dimora piante, spezie, fiori ed alberelli. Si possono trovare piante di mirto, rosmarino, maggiorana, origano, alloro, prezzemolo, basilico, menta, salvia, erba cipollina, corbezzolo, olivastro, nocciolino, avocado, nespolo, ecc. Nel proseguo del progetto di riqualificazione urbana, giornalmente, i residenti si prendono cura di questi spazi pubblici consentendone un recupero decoroso. Il progetto di riqualificazione urbana non si limita solo a Largo Guillot. Infatti, i cittadini iscritti all’Albo della Cittadinanza attiva istituito dall’Amministrazione comunale, periodicamente mettono in atto azioni di pulizia, sfalciatura dell’erba, potatura delle palme nane e degli oleandri anche nelle piazzette e spazi attigui.



Con altre associazioni (Legambiente, Spazio T e Jana project), con la Fondazione Alghero e con l'Amministrazione comunale, per far vivere questi spazi urbani nel complesso un intero quartiere, vengono organizzate iniziative ambientali, culturali e di carattere artistico, come con il Mamatita Festival, che a settembre popola tutta la città e Largo Guillot con artisti di strada e circensi, per la gioia di piccoli ed adulti. Da agosto 2013, viene organizzato l'evento sociale "Festa delle aiuole", che consiste in momenti sociali, culturali, della tradizione algherese-sarda, musicali e enogastronomici.