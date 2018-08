Condividi | Red 9:06 La scrittrice sarà ospite questa sera del nuovo appuntamento a Calasetta. Si aprirà così la seconda parte della rassegna, che sabato e domenica vedrà protagonisti anche Gesuino Nemus ed Anna Melis Cristina Caboni a LiberEvento



CAGLIARI - Dopo alcuni giorni di pausa, oggi (venerdì), a Calasetta, riprendono gli appuntamenti con LiberEvento, la rassegna letteraria organizzata davanti al suggestivo scenario della Torre spagnola dall’associazione culturale Contramilonga, in collaborazione con il Comune di Calasetta. Alle 22, sarà ospite la scrittrice Cristina Caboni, di recente di nuovo in libreria con “La rilegatrice di storie perdute”, storia di due donne, Sofia e Clarice, i cui destini si incrociano grazie ad un libro.



L’autrice parlerà del suo lavoro insieme a Luca Sarriu,esperto di storia dell’arte. Durante l’incontro, sarà all’opera il vignettista Massimo Piga, che elaborerà un disegno ispirato alle suggestioni della serata. Dopo l’incontro di venerdi, LiberEvento proseguirà ancora sabato 18 e domenica 19, con altri due autori sardi: Gesuino Nemus ed Anna Melis.



LiberEvento è realizzato dietro la direzione artistica dello scrittore e giornalista Claudio Mocia (per la parte letteraria) e di Fabio Furia (per quella musicale). La manifestazione è organizzata con il contributo del Comune di Calasetta, dell'Assessorato regionale alla Pubblica istruzione e della Fondazione di Sardegna, in collaborazione con il Sistema bibliotecario Sarcidano Barbagia di Seulo, la libreria Mondadori Point di Sant'Antioco, la Fondazione Macc e Pettirosso editore. Tutte le attività si svolgono sotto l'egida dell'Associazione nazionale presidi del libro.



Nella foto: Cristina Caboni Commenti CAGLIARI - Dopo alcuni giorni di pausa, oggi (venerdì), a Calasetta, riprendono gli appuntamenti con LiberEvento, la rassegna letteraria organizzata davanti al suggestivo scenario della Torre spagnola dall’associazione culturale Contramilonga, in collaborazione con il Comune di Calasetta. Alle 22, sarà ospite la scrittrice Cristina Caboni, di recente di nuovo in libreria con “La rilegatrice di storie perdute”, storia di due donne, Sofia e Clarice, i cui destini si incrociano grazie ad un libro.L’autrice parlerà del suo lavoro insieme a Luca Sarriu,esperto di storia dell’arte. Durante l’incontro, sarà all’opera il vignettista Massimo Piga, che elaborerà un disegno ispirato alle suggestioni della serata. Dopo l’incontro di venerdi, LiberEvento proseguirà ancora sabato 18 e domenica 19, con altri due autori sardi: Gesuino Nemus ed Anna Melis.LiberEvento è realizzato dietro la direzione artistica dello scrittore e giornalista Claudio Mocia (per la parte letteraria) e di Fabio Furia (per quella musicale). La manifestazione è organizzata con il contributo del Comune di Calasetta, dell'Assessorato regionale alla Pubblica istruzione e della Fondazione di Sardegna, in collaborazione con il Sistema bibliotecario Sarcidano Barbagia di Seulo, la libreria Mondadori Point di Sant'Antioco, la Fondazione Macc e Pettirosso editore. Tutte le attività si svolgono sotto l'egida dell'Associazione nazionale presidi del libro.Nella foto: Cristina Caboni