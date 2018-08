Condividi | Red 13:59 Ieri mattina, gli agenti della Squadra Mobile di Sassari hanno proceduto all’arresto di un 39enne originario dell’hinterland cittadino, già noto alle Forze dell´ordine Sassari: 39enne in manette



SASSARI – Ieri mattina (giovedì), gli agenti della Squadra Mobile di Sassari hanno proceduto all’arresto di un 39enne originario dell’hinterland cittadino, già noto alle Forze dell'ordine. L'uomo è stato catturato in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Sassari, che ha disposto la revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali, di cui l’arrestato beneficiava in alternativa alla pena relativa a precedenti condanne.



Nel periodo in cui fruiva del beneficio, l’uomo, anziché intraprendere seriamente un percorso di riabilitazione, approfittando della fiducia accordatagli con l’affidamento in prova, si è reso responsabile di un furto in abitazione consumato nelle campagne di Sassari il 16 marzo. Identificato dai poliziotti della Squadra Mobile dopo la visualizzazione delle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza, installato nell’abitazione della vittima che hanno ripreso l’arrestato mentre, in compagnia di un complice denunciato in stato di libertà, si introduceva nell’abitazione.



