«Qualità delle acque balneari eccellenti nel territorio comunale di Tortolì-Arbatax»: lo confermano i dati dell´Agenzia regionale per la protezione dell´ambiente dopo le analisi effettuate tra aprile e luglio «Mare eccellente a Tortolì»



TORTOLI' - Anche in questa stagione estiva, i dati sulla qualità delle acque dei lidi del territorio comunale di Tortolì ed Arbatax si confermano eccellenti. Lo dimostrano ancora una volta le analisi effettuate dall'Arpas nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.



I risultati dei campionamenti relativi ai due esami microbiologici sulla presenza di enterococchi ed escherichiacoli nelle acque della Capannina, Porto Frailis, Cala Moresca, Orrì, Cea, nei corsi d'acqua nel canale nord e sud San Gemiliano, e nella foce nord e sud del Rio Foddeddu sono inferiori di 500 e 200 volte rispetto ai limiti legislativi previsti dalla normativa in materia ambientale. Anche grazie a questi risultati, il Comune di Tortolì ha ottenuto per il terzo anno consecutivo i prestigiosi vessilli Bandiere blu in sei delle sue spiagge.



«Le analisi si confermano eccellenti nonostante il maggior carico antropico dovuto alla stagione estiva. Non vi è nessun dato anomalo e i valori rientrano ben al di sotto dei parametri stabiliti dalla legge come rilevato dall'Arpas - è il commento dell'assessore comunale all'Ambiente Walter Cattari - Attendiamo ora anche i dati di agosto. Vi è un monitoraggio costante, i nostri cittadini e i turisti possono godere in tutta sicurezza delle acque pure e limpide del nostro mare».