Condividi | Red 15:24 Domani pomeriggio, il manto erboso del Vanni Sanna ospiterà il primo impegno ufficiale della stagione sportiva 2018/19 di Torres e Latte Dolce Coppa Italia: arriva il derby sassarese



SASSARI - Domani, domenica 19 agosto, alle 18, allo stadio “Vanni Sanna” di Sassari, i Torres e Latte Dolce giocheranno la prima gara ufficiale della stagione 2018/19, valida per il turno preliminare della Coppa Italia di serie D. La sfida sarà a gara unica e la vincente giocherà il turno successivo contro la vincente di Castiadas-Lanusei.



I tagliandi (curva 5euro e tribuna 10euro) saranno in vendita esclusivamente al botteghino di Via Romita, con apertura dalle 16. Intanto, giovedì pomeriggio, la compagine rossoblu ha ripreso il lavoro sul campo con un allenamento congiunto contro l'Atletico Uri, al "Walter Frau" di Ossi.



La presentazione della partita è affidata a Stefano Udassi, allenatore del Latte Dolce ed ex attaccante della Torres: «I ragazzi stanno bene, sono in forma, l'approccio è quello giusto. Stiamo lavorando molto molto bene, con entusiasmo e professionalità. Ci mettono la giusta passione, hanno il giusto animo. Diciamo però che, quando il gioco si fa duro, quando si gioca per un obiettivo stagionale, le parole vanno a diradarsi e i risultati iniziano a contare. Costruire un buon punto di partenza però è fondamentale, e gettare delle buone basi è uno degli obiettivi che un tecnico, una società e un gruppo di giocatori non può non avere come priorità. La sfida alla Torres? Tutti conoscono la mia storia, il mio rapporto con la Torres, la sua tifoseria e la sua storia. Nessuno lo mette, ne potrà mai metterlo in discussione. Io però, da giocatore ieri e da allenatore oggi, sono un professionista. Sono un professionista che lavora per il Sassari calcio Latte Dolce, e vuole farlo al meglio. Chiaro che è una gara dal sapore diverso dalle altre, ma non è questo il punto. I ragazzi dovranno essere tutti molto concentrati, perché si troveranno davanti un avversario da battere: l'obiettivo è quello, perché giochiamo a calcio, siamo professionisti e come tali vogliamo battere i nostri avversari. Io ho l'abitudine di tenere lo sguardo proiettato sul mio lavoro e sul lavoro dei ragazzi. Ogni gara da oggi in poi è importante, ma perché ogni stagione di calcio ha la sua importanza: ok le motivazioni e la giusta tensione, che però non deve mai sfociare in altro. In settimana prepariamo le gare in maniera certosina, ma dicendoci sempre: massimo rispetto per le squadre avversarie, massima umiltà e al contempo grande consapevolezza delle nostre forze. Anche gli altri devono preoccuparsi di noi, abbiamo qualità e soprattutto coscienza del lavoro che svolgiamo in allenamento, lo stesso che ci porterà si spera a cogliere frutti e soddisfazione la domenica. Se hai lavorato bene, nulla ti è precluso. Se lavoriamo bene, nulla ci sarà precluso. Tutti i miei ragazzi devono sentirsi ed essere assolutamente protagonisti, perché sono parte integrante del nostro gruppo gruppo. Tutti si devono sentire leader: se l'atteggiamento è questo, nulla è precluso. Questo al di la del talento, che ognuno deve mettere a disposizione del gruppo stesso. Fa parte del gioco, se vuoi essere parte di un gruppo dalla mentalità vincente devi adattarti alle situazioni, sacrificarti, sudare, gioire, mordere il freno se occorre. Io e il mio staff abbiamo l'opportunità di avere due giocatori per ruolo, fra grandi e fuori quota. Questo ci permette di fare allenamenti di alto livello e ad alta intensità. Questo però significa che c'è da sudare per conquistarsi un posto: tutti lo sanno, e rispondono bene allo stimolo. Ancora non è iniziato il campionato, arriverà il momento in cui dovrò fare delle scelte: chi gioca di più sarà contento, chi gioca meno lo sarà di meno. Toccherà a me e allo staff tenere costantemente tutti sul pezzo, perché la chance non mancherà, basta guadagnarsela. Con i ragazzi – conclude il tecnico biancoceleste - io mantengo sempre un rapporto franco e schietto, sanno come la penso e hanno piacere di vivere in un gruppo come quello che stiamo costruendo, assieme». Commenti SASSARI - Domani, domenica 19 agosto, alle 18, allo stadio “Vanni Sanna” di Sassari, i Torres e Latte Dolce giocheranno la prima gara ufficiale della stagione 2018/19, valida per il turno preliminare della Coppa Italia di serie D. La sfida sarà a gara unica e la vincente giocherà il turno successivo contro la vincente di Castiadas-Lanusei.I tagliandi (curva 5euro e tribuna 10euro) saranno in vendita esclusivamente al botteghino di Via Romita, con apertura dalle 16. Intanto, giovedì pomeriggio, la compagine rossoblu ha ripreso il lavoro sul campo con un allenamento congiunto contro l'Atletico Uri, al "Walter Frau" di Ossi.La presentazione della partita è affidata a Stefano Udassi, allenatore del Latte Dolce ed ex attaccante della Torres: «I ragazzi stanno bene, sono in forma, l'approccio è quello giusto. Stiamo lavorando molto molto bene, con entusiasmo e professionalità. Ci mettono la giusta passione, hanno il giusto animo. Diciamo però che, quando il gioco si fa duro, quando si gioca per un obiettivo stagionale, le parole vanno a diradarsi e i risultati iniziano a contare. Costruire un buon punto di partenza però è fondamentale, e gettare delle buone basi è uno degli obiettivi che un tecnico, una società e un gruppo di giocatori non può non avere come priorità. La sfida alla Torres? Tutti conoscono la mia storia, il mio rapporto con la Torres, la sua tifoseria e la sua storia. Nessuno lo mette, ne potrà mai metterlo in discussione. Io però, da giocatore ieri e da allenatore oggi, sono un professionista. Sono un professionista che lavora per il Sassari calcio Latte Dolce, e vuole farlo al meglio. Chiaro che è una gara dal sapore diverso dalle altre, ma non è questo il punto. I ragazzi dovranno essere tutti molto concentrati, perché si troveranno davanti un avversario da battere: l'obiettivo è quello, perché giochiamo a calcio, siamo professionisti e come tali vogliamo battere i nostri avversari. Io ho l'abitudine di tenere lo sguardo proiettato sul mio lavoro e sul lavoro dei ragazzi. Ogni gara da oggi in poi è importante, ma perché ogni stagione di calcio ha la sua importanza: ok le motivazioni e la giusta tensione, che però non deve mai sfociare in altro. In settimana prepariamo le gare in maniera certosina, ma dicendoci sempre: massimo rispetto per le squadre avversarie, massima umiltà e al contempo grande consapevolezza delle nostre forze. Anche gli altri devono preoccuparsi di noi, abbiamo qualità e soprattutto coscienza del lavoro che svolgiamo in allenamento, lo stesso che ci porterà si spera a cogliere frutti e soddisfazione la domenica. Se hai lavorato bene, nulla ti è precluso. Se lavoriamo bene, nulla ci sarà precluso. Tutti i miei ragazzi devono sentirsi ed essere assolutamente protagonisti, perché sono parte integrante del nostro gruppo gruppo. Tutti si devono sentire leader: se l'atteggiamento è questo, nulla è precluso. Questo al di la del talento, che ognuno deve mettere a disposizione del gruppo stesso. Fa parte del gioco, se vuoi essere parte di un gruppo dalla mentalità vincente devi adattarti alle situazioni, sacrificarti, sudare, gioire, mordere il freno se occorre. Io e il mio staff abbiamo l'opportunità di avere due giocatori per ruolo, fra grandi e fuori quota. Questo ci permette di fare allenamenti di alto livello e ad alta intensità. Questo però significa che c'è da sudare per conquistarsi un posto: tutti lo sanno, e rispondono bene allo stimolo. Ancora non è iniziato il campionato, arriverà il momento in cui dovrò fare delle scelte: chi gioca di più sarà contento, chi gioca meno lo sarà di meno. Toccherà a me e allo staff tenere costantemente tutti sul pezzo, perché la chance non mancherà, basta guadagnarsela. Con i ragazzi – conclude il tecnico biancoceleste - io mantengo sempre un rapporto franco e schietto, sanno come la penso e hanno piacere di vivere in un gruppo come quello che stiamo costruendo, assieme».