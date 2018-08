Condividi | M.P. 19:17 Al via la tredicesima edizione di "Pensieri e Parole: libri e film all´Asinara" Il Festival presenta un cartellone incentrato sui suoi temi cardine con presentazioni di libri, anteprime cinematografiche, musica e ospiti di spicco del panorama nazionale Pensieri e parole: cinema all´Asinara



PORTO TORRES - Al via la tredicesima edizione di "Pensieri e Parole: libri e film all'Asinara" Il Festival presenta un cartellone incentrato sui suoi temi cardine con presentazioni di libri, anteprime cinematografiche, musica e ospiti di spicco del panorama nazionale. A Paolo Virzì il premio "Isole del Cinema" per la migliore sceneggiatura tratta da un romanzo.



Il Parco Nazionale dal 21 al 26 agosto si animerà come ormai tradizione da appassionati di cinema per una delle tappe delle "Isole del cinema", il circuito che si snoda fra Tavolara, Maddalena, San Pietro e che costituisce uno degli appuntamenti più attesi dell'estate culturale e turistica sarda. A Cala d'Oliva, nell'ambito dei campi "E!State Liberi!", l'Associazione Libera Sardegna presenta alcune pellicole sul tema "Cinema e Legalità": saranno proiettati "In un altro paese" di Marco Turco, "Uomini soli" di Attilio Bolzoni, "Lea" di Marco Tullio Giordana e "Così in terra" di Paolo Santolini. A Porto Torres sarà proposto «Oh, mio Dio!» di Giorgio Amato, regista e sceneggiatore originario proprio di Porto Torres



A Cala Reale dialogano la giornalista Cristina Nadotti e la scrittrice Natascha Lusenti, che presenta il suo volume d'esordio "Al mattino stringi forte i desideri"; a seguire l'anteprima nazionale del film "Restiamo amici" di Antonello Grimaldi. Per finire domenica 26 agosto, sempre a Cala Reale, concerto della Ciurma Anemica (Daniela Cossiga e Salvatore Delogu), dialogo di Gianni Caria con Giancarlo De Cataldo e il suo "L'agente del caos" e concorso "Isole del Cinema" alla sua prima edizione, che quest'anno consegnerà il premio a Paolo Virzì per la sceneggiatura di "Ella & John" che sarà proiettato al termine della serata.



Prosegue infine l'iniziativa «Che libro porteresti su un'isola deserta?»: il festival invita gli ospiti e il pubblico che seguirà i vari appuntamenti a portare con sé un libro da donare alla costituenda "Biblioteca dell'Asinara", sul quale scrivere in breve le ragioni della propria scelta. Come se fosse una dedica. PORTO TORRES - Al via la tredicesima edizione di "Pensieri e Parole: libri e film all'Asinara" Il Festival presenta un cartellone incentrato sui suoi temi cardine con presentazioni di libri, anteprime cinematografiche, musica e ospiti di spicco del panorama nazionale. A Paolo Virzì il premio "Isole del Cinema" per la migliore sceneggiatura tratta da un romanzo.Il Parco Nazionale dal 21 al 26 agosto si animerà come ormai tradizione da appassionati di cinema per una delle tappe delle "Isole del cinema", il circuito che si snoda fra Tavolara, Maddalena, San Pietro e che costituisce uno degli appuntamenti più attesi dell'estate culturale e turistica sarda. A Cala d'Oliva, nell'ambito dei campi "E!State Liberi!", l'Associazione Libera Sardegna presenta alcune pellicole sul tema "Cinema e Legalità": saranno proiettati "In un altro paese" di Marco Turco, "Uomini soli" di Attilio Bolzoni, "Lea" di Marco Tullio Giordana e "Così in terra" di Paolo Santolini. A Porto Torres sarà proposto «Oh, mio Dio!» di Giorgio Amato, regista e sceneggiatore originario proprio di Porto TorresA Cala Reale dialogano la giornalista Cristina Nadotti e la scrittrice Natascha Lusenti, che presenta il suo volume d'esordio "Al mattino stringi forte i desideri"; a seguire l'anteprima nazionale del film "Restiamo amici" di Antonello Grimaldi. Per finire domenica 26 agosto, sempre a Cala Reale, concerto della Ciurma Anemica (Daniela Cossiga e Salvatore Delogu), dialogo di Gianni Caria con Giancarlo De Cataldo e il suo "L'agente del caos" e concorso "Isole del Cinema" alla sua prima edizione, che quest'anno consegnerà il premio a Paolo Virzì per la sceneggiatura di "Ella & John" che sarà proiettato al termine della serata.Prosegue infine l'iniziativa «Che libro porteresti su un'isola deserta?»: il festival invita gli ospiti e il pubblico che seguirà i vari appuntamenti a portare con sé un libro da donare alla costituenda "Biblioteca dell'Asinara", sul quale scrivere in breve le ragioni della propria scelta. Come se fosse una dedica.