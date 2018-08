Condividi | Red 19:28 Durante la giornata, la Riviera del corallo è stata attraversata da perturbazioni temporalesche importanti, con nuvoloni ed acquazzoni diffusi, che hanno rovinato l´inizio del week-end alle tante persone che si erano riversate sul litorale Turisti in fuga dalle spiagge

Temporale estivo su Alghero



ALGHERO – Tanto tuonò, che piovve. Nel primo pomeriggio di oggi (sabato), dopo una fine mattinata corredata da tuoni e nuvoloni bassi e neri, Alghero è stata “incolpevole vittima” del più classico temporale estivo.



Infatti, la Riviera del corallo è stata attraversata da perturbazioni temporalesche importanti, con nuvoloni ed acquazzoni diffusi, che hanno rovinato l'inizio del week-end alle tante persone che si erano riversate in spiaggia. In tanti, soprattutto turisti, hanno cercato riparo nei locali pubblici del litorale algherese.



