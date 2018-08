Condividi | Red 20:09 Prosegue da parte della Guardia di finanza il controllo economico del territorio ed il contrasto allo spaccio ed alla diffusione di sostanze stupefacenti. Sequestrati 0,9grammi di marijuana e 25grammi di hashish. Due le persone segnalate alla Prefettura ed un extracomunitario denunciato all’Autorità giudiziaria Droga a Cagliari: senegalese denunciato



CAGLIARI - Durante le quotidiane attività di controllo economico del territorio, con particolare indirizzo al contrasto allo spaccio ed alla diffusione delle sostanze stupefacenti, le Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari, con l'impiego delle unità cinofile, nelle ultime ore hanno effettuato diversi interventi. A Cagliari, sul lungomare Poetto, i finanzieri del Gruppo di Cagliari hanno trovato un 18enne in possesso di 0,9grammi di marijuana.



Nel porto marittimo, appena sbarcato e proveniente da Napoli, le Fiamme gialle hanno fermato un 31enne francese trovato in possesso di 6grammi di hashish. Sempre nel capoluogo, in Piazza del Carmine, i baschi verdi, con l’ausilo dei cani antidroga, hanno fermato un 20enne nigeriano, domiciliato a Quartu Sant’Elena, in possesso di 19grammi di hashish suddivisi in venti dosi.



Il 18enne italiano è stato segnalato alla locale Prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti, mentre per il 20enne nigeriano è scattata la denuncia a piede libero all'Autorità giudiziaria per detenzione di droga a fini di spaccio. Dall'inizio dell'anno, sono 275 le persone segnalate alla locale Autorità prefettizia dopo i controlli operati a contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti, mentre quindici sono state quelle denunciate all'Autorità giudiziaria e cinque quelle arrestate.