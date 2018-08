video Condividi | S.O. 12:20 Alghero rilancia la movida in città

«Investiamo su musica e giovani»



Il presidente della Fondazione Alghero, Massimo Cadeddu, rilancia il ruolo dell'ente nella promozione e realizzazione di eventi musicali e di intrattenimento per i più giovani. Dopo il grande lavoro impostato sulla cultura, col percorso avviato che porterà la città all'interno del network mondiale delle città creative Unesco, occhi puntati sulla movida e la vita notturna. Così, in attesa che gli imprenditori più illuminati investano su nuovi e attraenti format, sarà proprio la Fondazione a rilanciare il target nella Riviera del corallo. Cadeddu sul Quotidiano di Alghero non anticipa niente ma le prime novità si concentreranno già sul Capodanno 2018-2019. L´intervista