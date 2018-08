Condividi | A.B. 21:20 E´ in corso al Castellani il match tra toscani ed isolani, valido per la prima giornata del campionato di serie A CalcioLive: Empoli-Cagliari 1-0 all'intervallo



CAGLIARI - E' in corso al Castellani il match tra Empoli e Cagliari, valido per la prima giornata del campionato di serie A. Prima del via, minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del ponte Morandi di Genova.



PRIMO TEMPO. Al 5', corner di Zajc, Silvestre trova la deviazione di testa, ma la sfera finisce tra le braccia di Cragno. Al 13', Empoli in vantaggio con Krunic che, trovato sul secondo palo da Zajc, insacca. Due minuti dopo, Acquah allarga sulla sinistra per Zajc, che calcia da ottima posizione, ma il suo diagonale rasoterra si perde sul fondo. Al 17', buona occasione per Diego Farias, che riceve in area, ma non inquadra lo specchio della porta. Quattro minuti dopo, gioco fermo per un infortunio al ginocchio a Ceppitelli. Il capitano rossoblu deve uscire: al suo posto entra Pisacane. E' il 24'. Tre minuti dopo, ammonito Antonelli. Al 29', cross di Ionita dalla sinistra, torsione di Pavoletti e palla di poco oltre la traversa. Due minuti dopo, sponda di Pavoletti, Ionita ci prova dai 20metri, ma non inquadra lo specchio della porta. Al 40', Zajc si costruisce una buona occasione, ma la sua conclusione dai 25metri è troppo alta. Un minuto dopo, ci prova Diego Farias, ma il suo rasoterra mancino è facile preda di Terracciano. Al 43', giallo per Romagna. L'arbitro concede due minuti di recupero. Al 46', Terracciano sava tutto uscendo con i piedi. Le due squadre vanno negli spogliatoi sull'1-0 Empoli.



EMPOLI-CAGLIARI 1-0:

EMPOLI: Terracciano, Di Lorenzo, Silvestre, Rasmussen, Antonelli, Krunic, Capezzi, Acquah, Zajc, Caputo, La Gumina. Allenatore Andrea Andreazzoli.

CAGLIARI: Cragno, Faragò, Ceppitelli (24' Pisacane), Romagna, Lykogiannis, Castro, Cigarini, Barella, Ionita, Diego Farias, Pavoletti. Allenatore Rolando Maran.

ARBITRO: Daniele Chiffi di Padova.

RETE: 13' Krunic. Commenti CAGLIARI - E' in corso al Castellani il match tra Empoli e Cagliari, valido per la prima giornata del campionato di serie A. Prima del via, minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del ponte Morandi di Genova.Al 5', corner di Zajc, Silvestre trova la deviazione di testa, ma la sfera finisce tra le braccia di Cragno. Al 13', Empoli in vantaggio con Krunic che, trovato sul secondo palo da Zajc, insacca. Due minuti dopo, Acquah allarga sulla sinistra per Zajc, che calcia da ottima posizione, ma il suo diagonale rasoterra si perde sul fondo. Al 17', buona occasione per Diego Farias, che riceve in area, ma non inquadra lo specchio della porta. Quattro minuti dopo, gioco fermo per un infortunio al ginocchio a Ceppitelli. Il capitano rossoblu deve uscire: al suo posto entra Pisacane. E' il 24'. Tre minuti dopo, ammonito Antonelli. Al 29', cross di Ionita dalla sinistra, torsione di Pavoletti e palla di poco oltre la traversa. Due minuti dopo, sponda di Pavoletti, Ionita ci prova dai 20metri, ma non inquadra lo specchio della porta. Al 40', Zajc si costruisce una buona occasione, ma la sua conclusione dai 25metri è troppo alta. Un minuto dopo, ci prova Diego Farias, ma il suo rasoterra mancino è facile preda di Terracciano. Al 43', giallo per Romagna. L'arbitro concede due minuti di recupero. Al 46', Terracciano sava tutto uscendo con i piedi. Le due squadre vanno negli spogliatoi sull'1-0 Empoli.EMPOLI: Terracciano, Di Lorenzo, Silvestre, Rasmussen, Antonelli, Krunic, Capezzi, Acquah, Zajc, Caputo, La Gumina. Allenatore Andrea Andreazzoli.CAGLIARI: Cragno, Faragò, Ceppitelli (24' Pisacane), Romagna, Lykogiannis, Castro, Cigarini, Barella, Ionita, Diego Farias, Pavoletti. Allenatore Rolando Maran.ARBITRO: Daniele Chiffi di Padova.RETE: 13' Krunic.