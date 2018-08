Condividi | Red 12:17 «Maltempo, agricoltura in ginocchio per le tempeste estive. La Regione trovi le risorse per le campagne della Trexenta», chiede in un´interrogazione il consigliere regionale di Forza Italia Edoardo Tocco Agricoltura: la Trexenta chiama la Regione



CAGLIARI - Gravi danni nelle campagne della Trexenta, nella fascia che si allunga da Serri e Gergei, con vigneti rovinati ed aziende agricole in ginocchio. E’ la conseguenza dei nubifragi che si sono abbattuti in questi giorni sulla Sardegna, con temporali estivi che stanno devastando i poderi del territorio. E’ quanto emerge da un’interrogazione del consigliere regionale di Forza Italia Edoardo Tocco.



«L’ondata di maltempo che nell’ultima settimana ha colpito il Sud Sardegna sta danneggiando il settore agricolo della Trexenta – spiega l’esponente degli azzurri – rovinando gran parte della produzione vitivinicola della zona e vanificando un intero anno di lavoro nelle aziende». Una devastazione, che si aggiunge ai danni sui collegamenti stradali.



«Auspichiamo che la Regione provveda a trovare risorse utili per sostenere il settore agricolo, con la dichiarazione dello stato di calamità naturale per il territorio. Il maltempo fuori stagione – conclude Tocco - sta ormai producendo la perdita della produzione enologica e rovinando le altre colture tipiche della zona, con ricadute negative anche sulle aziende agrozootecniche».



Nella foto: il consigliere regionale Edoardo Tocco Commenti CAGLIARI - Gravi danni nelle campagne della Trexenta, nella fascia che si allunga da Serri e Gergei, con vigneti rovinati ed aziende agricole in ginocchio. E’ la conseguenza dei nubifragi che si sono abbattuti in questi giorni sulla Sardegna, con temporali estivi che stanno devastando i poderi del territorio. E’ quanto emerge da un’interrogazione del consigliere regionale di Forza Italia Edoardo Tocco.«L’ondata di maltempo che nell’ultima settimana ha colpito il Sud Sardegna sta danneggiando il settore agricolo della Trexenta – spiega l’esponente degli azzurri – rovinando gran parte della produzione vitivinicola della zona e vanificando un intero anno di lavoro nelle aziende». Una devastazione, che si aggiunge ai danni sui collegamenti stradali.«Auspichiamo che la Regione provveda a trovare risorse utili per sostenere il settore agricolo, con la dichiarazione dello stato di calamità naturale per il territorio. Il maltempo fuori stagione – conclude Tocco - sta ormai producendo la perdita della produzione enologica e rovinando le altre colture tipiche della zona, con ricadute negative anche sulle aziende agrozootecniche».Nella foto: il consigliere regionale Edoardo Tocco