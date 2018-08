Condividi | A.S. 13:12 Il guasto ha causato la sospensione dell’erogazione nelle borgate di Santa Maria La Palma, Corea, Zirra, Monte Pedrosa e Guardia Grande nel comune di Alghero. Le operazioni dovrebbero concludersi entro le 17 Rottura Abbanoa, agro senz´acqua



ALGHERO - Le squadre di Abbanoa sono a lavoro nell’agro di Alghero per riparare un’improvvisa rottura della condotta distributrice della Nurra. Il guasto ha causato la sospensione dell’erogazione nelle borgate di Santa Maria La Palma, Corea, Zirra, Monte Pedrosa e Guardia Grande.



L’intervento in corso riguarda un tratto di condotta del diametro di 200 millimetri. La riparazione sarà conclusa entro le 17 con il ripristino del servizio nelle zone interessate.



