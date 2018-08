Condividi | P.P. 15:05 Il 10 e 11 settembre saranno due giornate di fuoco per gli spostamenti dagli aeroporti italiani. Particolare apprensione sui due scali sardi del nord Sardegna (per lo sciopero Enav) e sugli aeroporti dove opera l'ex Meridiana Enav, Air Italy, Aviation Services

Scioperi su Alghero, Olbia, Roma



ALGHERO - Le associazioni sindacali Rsa Fit-Cisl e Uil trasporti hanno indetto uno sciopero del personale dell’azienda Enav S.p.A. per la giornata di martedì 11 settembre 2018. L’astensione dal lavoro riguarderà solamente i dipendenti degli aeroporti di Olbia e Alghero, che non lavoreranno per 24 ore quelli che appartengono alla categoria H36 e per sei ore, dalle 10 alle 18 i dipendenti H35, ossia i turnisti.



Si tratta solamente dell'ultima di una lunga serie di agitazioni sindacali indette dalla Compagnia di proprietà del Ministero dell’economia e delle finanze. Scontati i disagi a cui andranno incontro i passeggeri il prossimo 11 settembre. I due scali del nord Sardegna, infatti, sono interessati da importanti flussi in transito anche in considerazione del fatto che lo sciopero cade nel pieno della stagione turistica.



Ma i disagi non riguardano solo i due scali sardi di Alghero e Olbia. Il 10 settembre è infatti calendarizzato lo sciopero nazionale del personale Air Italy (con astensione in tutta Italia dalle ore 00.01 alle 24.00) e degli addetti Aviation Services degli aeroporti di Roma Ciampino e Roma Fiumicino (che incroceranno le braccia dalle 12 alle 16). Le motivazioni dello sciopero dei dipendenti dell'azienda ex Meridiana di Olbia riguardano il trasferimento di 51 dipendenti dalla Sardegna all'aeroporto di Milano Malpensa. I sindacati non hanno raggiunto un accordo e temono che questo sia il primo passo per smantellare la base operativa di Olbia.