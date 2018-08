Condividi | Red 14:07 Martedì sera, sarà un´occasione unica per vedere e scoprire il sito archeologico risalente al I secolo d.C., suggestivamente illuminato. L´evento è inserito nel festival letterario “Dall´altra parte del mare” Villa a Sant´Imbenia: apertura speciale



ALGHERO – Domani, martedì 21 agosto, alle 21.30, è prevista l'apertura speciale della Villa Romana di Sant'Imbenia, nella baia di Porto Conte, per l'occasione suggestivamente illuminata. Si tratta di un'occasione unica per vedere e scoprire il sito archeologico risalente al I secolo d.C. La Villa, unica nel suo genere per la fascinazione che evoca nei suoi visitatori, è costruita sul mare che, nei secoli, ne ha sommerso una parte.



Gli scavi, portati avanti tra il 1994 ed il 2005, hanno rivelato una struttura molto complessa che fa pensare alla villa come ad un centro di riferimento per le numerose fattorie che la circondavano. L'evento, reso possibile grazie alle sinergie messe in campo tra l'Amministrazione comunale di Alghero ed il Parco naturale regionale di Porto Conte, è inserito nel festival letterario “Dall'altra parte del mare”, in corso di svolgimento ad Alghero per l'organizzazione di Cyrano libri, vino, svago. Sarà presente lo storico Guido Clemente, che proverà a ricostruire la vita e la storia della Villa Romana.



Clemente è professore di storia romana, ha insegnato nelle Università di Pisa e Firenze ed in importanti università straniere. Ha diretto “Storia e dossier” ed è tra gli ideatori e curatori della “Storia di Roma” di Einaudi (1988-1993). Con il libro “Guida alla storia romana” ha formato generazioni di studenti e studiosi di antichità, ma soprattutto ha conquistato, con il suo stile narrativo fluido e scorrevole, tantissimi lettori “profani” appassionandoli alla materia. Commenti ALGHERO – Domani, martedì 21 agosto, alle 21.30, è prevista l'apertura speciale della Villa Romana di Sant'Imbenia, nella baia di Porto Conte, per l'occasione suggestivamente illuminata. Si tratta di un'occasione unica per vedere e scoprire il sito archeologico risalente al I secolo d.C. La Villa, unica nel suo genere per la fascinazione che evoca nei suoi visitatori, è costruita sul mare che, nei secoli, ne ha sommerso una parte.Gli scavi, portati avanti tra il 1994 ed il 2005, hanno rivelato una struttura molto complessa che fa pensare alla villa come ad un centro di riferimento per le numerose fattorie che la circondavano. L'evento, reso possibile grazie alle sinergie messe in campo tra l'Amministrazione comunale di Alghero ed il Parco naturale regionale di Porto Conte, è inserito nel festival letterario “Dall'altra parte del mare”, in corso di svolgimento ad Alghero per l'organizzazione di Cyrano libri, vino, svago. Sarà presente lo storico Guido Clemente, che proverà a ricostruire la vita e la storia della Villa Romana.Clemente è professore di storia romana, ha insegnato nelle Università di Pisa e Firenze ed in importanti università straniere. Ha diretto “Storia e dossier” ed è tra gli ideatori e curatori della “Storia di Roma” di Einaudi (1988-1993). Con il libro “Guida alla storia romana” ha formato generazioni di studenti e studiosi di antichità, ma soprattutto ha conquistato, con il suo stile narrativo fluido e scorrevole, tantissimi lettori “profani” appassionandoli alla materia.