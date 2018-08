Condividi | Red 14:11 Per consentire la riparazione, si procederà ad interrompere l´erogazione dal serbatoio di Cuccullio dalle 15. Le zone interessate dal disservizi sono Su Nuraghe, Sacro Cuore, Badu ‘e Carros, Quadrivio, Monte Gurtei, Nuoro Nuova e Piazza Veneto Nuoro: riparazione condotta in Viale Sardegna



Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040 attivo ventiquattro ore su ventiquattro. NUORO - Le squadre di Abbanoa sono a lavoro in Viale Sardegna, dove si è verificato un improvviso guasto nella condotta. Per consentire la riparazione, si procederà ad interrompere l'erogazione dal serbatoio di Cuccullio dalle 15.Le zone interessate dal disservizi sono Su Nuraghe, Sacro Cuore, Badu ‘e Carros, Quadrivio, Monte Gurtei, Nuoro Nuova e Piazza Veneto. Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi.Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040 attivo ventiquattro ore su ventiquattro.