Condividi | Red 20:06 I cestisti del Banco di Sardegna Sassari hanno scelto i numeri di maglia per disputare la stagione, tra competizioni nazionali ed internazionali. Venerdì al via il ritiro al Geovillage di Olbia Basket: i numeri della Dinamo 2018/19



SASSARI – Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari 2018/19 è al completo e si prepara al ritiro precampionato in calendario da venerdì 22 agosto a martedì 11 settembre al Geovillage Sport&Wellness resort di Olbia. Con l’arrivo di Jack Cooley, previsto per questa sera (lunedì), le new entry sono tutte a Sassari e nel quartier generale Dinamo è tutto pronto per l’inizio di questa nuova stagione di sfide.



Anche quest'anno, il capitano Jack Devecchi vestirà il suo “storico” numero 8, così come Marco Spissu, Scott Bamforth, Dyshawn Pierre ed Achille Polonara manterranno rispettivamente lo 0, il 4, il 21 ed il 33. Fra i nuovi arrivati alla corte di coach Vincenzo Esposito, il play americano Jaime Smith indosserà la maglia con il numero 2, Terran Petteway quella con il 5, Daniele Magro il 15 e Stefano Gentile il 22. Numero 25 per il centro RashawnThomas, mentre i due lunghi, Jack Cooley ed Ousmane Diop, hanno scelto rispettivamente il 45 ed il 35.



Roster 2018-2019: 0 Marco Spissu, 2 Jaime Smith, 4 Scott Bamforth, 5 Terran Petteway, 8 Jack Devecchi, 15 Daniele Magro, 21 Dyshawn Pierre, 22 Stefano Gentile, 25 Rashawn Thomas, 33 Achille Polonara, 35 Ousmane Diop, 45 Jack Cooley.



Nella foto: Jack Devecchi Commenti SASSARI – Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari 2018/19 è al completo e si prepara al ritiro precampionato in calendario da venerdì 22 agosto a martedì 11 settembre al Geovillage Sport&Wellness resort di Olbia. Con l’arrivo di Jack Cooley, previsto per questa sera (lunedì), le new entry sono tutte a Sassari e nel quartier generale Dinamo è tutto pronto per l’inizio di questa nuova stagione di sfide.Anche quest'anno, il capitano Jack Devecchi vestirà il suo “storico” numero 8, così come Marco Spissu, Scott Bamforth, Dyshawn Pierre ed Achille Polonara manterranno rispettivamente lo 0, il 4, il 21 ed il 33. Fra i nuovi arrivati alla corte di coach Vincenzo Esposito, il play americano Jaime Smith indosserà la maglia con il numero 2, Terran Petteway quella con il 5, Daniele Magro il 15 e Stefano Gentile il 22. Numero 25 per il centro RashawnThomas, mentre i due lunghi, Jack Cooley ed Ousmane Diop, hanno scelto rispettivamente il 45 ed il 35.0 Marco Spissu, 2 Jaime Smith, 4 Scott Bamforth, 5 Terran Petteway, 8 Jack Devecchi, 15 Daniele Magro, 21 Dyshawn Pierre, 22 Stefano Gentile, 25 Rashawn Thomas, 33 Achille Polonara, 35 Ousmane Diop, 45 Jack Cooley.Nella foto: Jack Devecchi