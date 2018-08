Condividi | Red 22:11 Mercoledì, Luciano di Fraia e Franco Vidili ritornano dopo anni nel centro della città. L´evento è promosso dall´Amministrazione comunale e si inserisce nel cartellone di “Porto Torres estate”, realizzato in collaborazione con le associazioni La Notte del liscio in Piazza Umberto I



PORTO TORRES - Sono stati tra i primi negli Anni Ottanta a lanciare il fenomeno dei balli in piazza a Porto Torres e nell'hinterland. Luciano di Fraia e Franco Vidili ritorneranno dopo quasi dieci anni, per una sera, nel cuore della città. Infatti, sarà Piazza Umberto I ad ospitare, mercoledì 22 agosto, alle 21.30, “Liscio in piazza”, l'evento promosso dall'Amministrazione comunale, che si inserisce nel cartellone di “Porto Torres estate”, realizzato dal Comune in collaborazione con le associazioni.



«È una stagione di eventi dedicati a tutti, con appuntamenti per i giovanissimi, per i più piccoli e per le famiglie che proseguiranno pure nei prossimi giorni. Inoltre, l'Amministrazione, come concordato con la Commissione consiliare competente – sottolinea l'assessore comunale alla Spettacolo Mara Rassu – quest'anno ha deciso di inserire in calendario un evento dedicato anche alle persone più adulte, cercando di mostrare attenzione verso coloro che apprezzano forme differenti d'intrattenimento da quelle proposte generalmente. Per l'occasione, ci saranno due professionisti del settore, Luciano Di Fraia e Franco Vidili. È un gradito ritorno, il loro, dopo tanto tempo, nella Piazza Umberto I, che in passato ospitava eventi simili di aggregazione. L'Amministrazione deve essere promotrice delle diverse forme d'intrattenimento, per accontentare cittadini di tutte le fasce d'età».



Vidili e Di Fraia sono un autentico “duo delle meraviglie” del liscio in piazza, protagonisti di numerosi appuntamenti sotto le stelle e nei locali del territorio che tanti appassionati non si lasciano mai scappare. «Questa sarà una vera serata evento – aggiunge Luciano Di Fraia – e sicuramente ricca di emozioni, nel luogo da cui è partito il fenomeno del ballo in piazza, qualche decennio fa. Dalle frazioni del territorio arrivavano tante persone a Porto Torres per partecipare all'appuntamento settimanale e quel fenomeno fu poi esportato, con un successo che continua ancora oggi, in tutto il circondario». La coppia Di Fraia-Vidili proporrà sul palco di Piazza Umberto I i classici del liscio, il repertorio dei balli di gruppo e del latino americano. Commenti PORTO TORRES - Sono stati tra i primi negli Anni Ottanta a lanciare il fenomeno dei balli in piazza a Porto Torres e nell'hinterland. Luciano di Fraia e Franco Vidili ritorneranno dopo quasi dieci anni, per una sera, nel cuore della città. Infatti, sarà Piazza Umberto I ad ospitare, mercoledì 22 agosto, alle 21.30, “Liscio in piazza”, l'evento promosso dall'Amministrazione comunale, che si inserisce nel cartellone di “Porto Torres estate”, realizzato dal Comune in collaborazione con le associazioni.«È una stagione di eventi dedicati a tutti, con appuntamenti per i giovanissimi, per i più piccoli e per le famiglie che proseguiranno pure nei prossimi giorni. Inoltre, l'Amministrazione, come concordato con la Commissione consiliare competente – sottolinea l'assessore comunale alla Spettacolo Mara Rassu – quest'anno ha deciso di inserire in calendario un evento dedicato anche alle persone più adulte, cercando di mostrare attenzione verso coloro che apprezzano forme differenti d'intrattenimento da quelle proposte generalmente. Per l'occasione, ci saranno due professionisti del settore, Luciano Di Fraia e Franco Vidili. È un gradito ritorno, il loro, dopo tanto tempo, nella Piazza Umberto I, che in passato ospitava eventi simili di aggregazione. L'Amministrazione deve essere promotrice delle diverse forme d'intrattenimento, per accontentare cittadini di tutte le fasce d'età».Vidili e Di Fraia sono un autentico “duo delle meraviglie” del liscio in piazza, protagonisti di numerosi appuntamenti sotto le stelle e nei locali del territorio che tanti appassionati non si lasciano mai scappare. «Questa sarà una vera serata evento – aggiunge Luciano Di Fraia – e sicuramente ricca di emozioni, nel luogo da cui è partito il fenomeno del ballo in piazza, qualche decennio fa. Dalle frazioni del territorio arrivavano tante persone a Porto Torres per partecipare all'appuntamento settimanale e quel fenomeno fu poi esportato, con un successo che continua ancora oggi, in tutto il circondario». La coppia Di Fraia-Vidili proporrà sul palco di Piazza Umberto I i classici del liscio, il repertorio dei balli di gruppo e del latino americano.