Condividi | M.P. 21:48 Sono stati gli operai della società Multiservizi a ripulire via Mentana dalle erbacce e dalla sporcizia Porto Torres: ritorna il decoro in via Mentana



PORTO TORRES - Sono stati gli operai della società Multiservizi a ripulire dalle erbacce e dalla sporcizia via Mentana nel quartiere Monte Agellu. Più volte i residenti si erano rivolti al Comune per chiedere di risolvere la situazione di degrado della strada sporca di fango e immersa nella vegetazione. La segnalazione era stata fatta in consiglio comunale dal consigliere Davide Tellini su sollecito degli stessi abitanti della via che lamentavano la sporcizia e la presenza di insetti.



I residenti hanno dovuto aspettare qualche giorno prima di vedere l’intervento del personale della società in house ormai ridotto all’osso e non più in grado di affrontare le troppe emergenze che si presentano in città. Uno scenario da terzo mondo quello testimoniato da molti cittadini che da mesi contestano e immortalano con tanto di foto e video le criticità del servizio di raccolta della spazzatura e della pulizia e decoro della città. PORTO TORRES - Sono stati gli operai della società Multiservizi a ripulire dalle erbacce e dalla sporcizia via Mentana nel quartiere Monte Agellu. Più volte i residenti si erano rivolti al Comune per chiedere di risolvere la situazione di degrado della strada sporca di fango e immersa nella vegetazione. La segnalazione era stata fatta in consiglio comunale dal consigliere Davide Tellini su sollecito degli stessi abitanti della via che lamentavano la sporcizia e la presenza di insetti.I residenti hanno dovuto aspettare qualche giorno prima di vedere l’intervento del personale della società in house ormai ridotto all’osso e non più in grado di affrontare le troppe emergenze che si presentano in città. Uno scenario da terzo mondo quello testimoniato da molti cittadini che da mesi contestano e immortalano con tanto di foto e video le criticità del servizio di raccolta della spazzatura e della pulizia e decoro della città.