Da venerdì a domenica, è in programma l´edizione 2018 della rassegna che fa di Stintino il punto di incontro tra le tradizioni del mare e quelle dell´entroterra della Sardegna. Negli stessi giorni, si disputerà anche la regata della vela latina A Stintino, l´Isola in vetrina



STINTINO - Saranno tre giorni dedicati all'esposizione dell'artigianato artistico isolano, ai suoni, alle musiche, ai concerti ed allo spettacolo degli artisti isolani. Stintino nel fine settimana, da venerdì 24 a domenica 26 agosto, si animerà con l'appuntamento de L'Isola in Vetrina, che porterà per le vie del paese anche la cultura sarda dello “street food”. Largo Cala d'Oliva ed il porto Mannu saranno quest'anno le due location scelte dall'Assessorato comunale al Turismo che, con “La Mirò new events” ed “Event Sardinia”, porterà la rassegna turistica tra i visitatori ancora numerosi nel borgo di pescatori. Negli stand che si apriranno venerdì, alle 18.30, saranno presenti espositori e produttori provenienti da tutta la Sardegna. Tante le produzioni che i visitatori potranno trovare a partire da salumi e formaggi, carni arrostite allo spiedo e frittura di pesce, dai piatti tipici sardi a base di carciofi alle seadas ed alle panadas. Si potranno gustare pasta, carapigna, birre artigianali, liquori distillati artigianali e pasta secca, torrone ed altro ancora. Da scoprire maschere in legno e monili, cassapanche realizzate a mano, coltelli, coralli e gioielli abilmente lavorati dagli artigiani isolani.



«Si tratta di un appuntamento che consideriamo di punta nella stagione estiva stintinese – afferma l'assessore comunale al Turismo Francesca Demontis – In questi tre giorni, il nostro paese diventa un vero e proprio centro di interesse e punto di incontro tra la cultura dell'entroterra della nostra isola e il mare. Un'occasione per i tanti turisti che vogliono scoprire le tradizioni e le caratteristiche della Sardegna. Per loro, in quei giorni, anche l'opportunità di vivere e vedere le imbarcazioni della nostra tradizione sfidarsi nella regata storica di vela latina». Non mancheranno gli spettacoli ed i concerti che accompagneranno le tre serate. Venerdì 24, sul palco allestito al porto Mannu, a partire dalle 21, si esibiranno i Chichimeca trio, con Claudia Crabuzza (voce), Andrea Lubino (percussioni e basso) e Fabio Manconi (chitarra e fisarmonica). Alle 22, sarà la volta di Moses, l'artista dell'armonica a bocca, vincitore di Italia’s got Talent. Sabato 25, alle 22, invece, sarà il concerto dell'artista stintinese Beppe Dettori, con Raoul Moretti, a portare il pubblico sulla banchina del porto Mannu. Prima e dopo il concerto, il dj Fabrizio Solinas proporrà una serie di brani selezionati per l'occasione.



Domenica 26, appuntamento alle 21.30, al porto Mannu, con lo spettacolo "Ma come ti sei vestita?", durante il quale le danzatrici del "Balletto del Mediterraneo" vestiranno gli abiti dell'atelier Parabatula di Alessandra Mura e Luisella Conti. Ad accompagnare il pubblico in un viaggio onirico ed ironico che racconta storie di donne attraverso il tempo, sarà la musica di Silvia Pilia. A chiudere la serata e gli appuntamenti con i concerti sarà la musica di Isole trio, con Cristian Ferlito (chitarra sette corde), Daniele Marrone (percussioni) e Silvia Pilia (voce). In contemporanea con L'Isola in vetrina, a Stintino si svolgerà anche il consueto appuntamento sportivo con la vela latina ed il trofeo Presidente della Repubblica. La regata con gli armi tradizionali darà appuntamento agli sportivi nelle giornate da venerdì 24 a domenica 26 agosto. Questa manifestazione potrebbe subire modifiche a seconda delle condizioni meteorologiche.