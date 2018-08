Condividi | Red 13:51 Un 45enne già noto alle Forze dell´ordine, trovandosi in fila insieme ad altri in pronto soccorso, ha contattato il 113, spacciandosi per un deputato, pretendendo un intervento che gli consentisse di saltare la fila: segnalato per usurpazione di titoli Falso deputato segnalato ad Alghero



ALGHERO - Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Alghero, ha denunciato un 45enne, originario di Torino, già noto alle Forze dell'ordine. L’uomo, che si trovava in vacanza nella cittadina catalana, in un paio di occasioni, trovandosi in fila insieme ad altri in pronto soccorso, ha contattato il 113, spacciandosi per un deputato, pretendendo un intervento che gli consentisse di saltare la fila.



Viste le insistenti richieste, un equipaggio del Commissariato ha accertato la presenza dell’uomo nella sala d'attesa. Dall'identificazione, è risultato che il 45enne, oltre a non essere un deputato, annoverava a suo carico diversi precedenti penali, fra i quali anche quello di estorsione.



Infatti, nel 2013, venuto in possesso di un Ipad di un ex parlamentare, aveva cercato di estorcere una somma di danaro, minacciando di cancellare la memoria del dispositivo e di rivenderlo. Nell'occasione, l'uomo era stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Varese. Dopo le formalità di rito, il turista è stato segnalato all'Autorità amministrativa competente, per usurpazione di titoli o di onori.