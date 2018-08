Condividi | Red 15:27 Proseguono le azioni di controllo economico del territorio e contrasto allo spaccio ed alla diffusione di sostanze stupefacenti. Sequestrati 9,1grammi di hashish, uno spinello ed 85euro. Quattro persone segnalate alla Prefettura ed una denunciata all’Autorità giudiziaria Droga a Cagliari: sequestri della Finanza



CAGLIARI - Durante le quotidiane attività di controllo economico del territorio, con particolare indirizzo al contrasto allo spaccio ed alla diffusione delle sostanze stupefacenti, le Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari, con l'impiego delle unità cinofile, hanno effettuato diversi interventi. A Cagliari, vicino alla stazione dei pullman, in due distinti interventi, i finanzieri del gruppo hanno trovato un 28enne ed un 26enne in possesso di un grammo di hashish.



In località Sant’Elia, le Fiamme gialle hanno fermato un 17enne trovato in possesso di 1,1grammi di hashish e di uno spinello. In Via roma, i baschi verdi hanno individuato un 24enne senegalese intento a cedere 6grammi di hashish ad una 46enne dietro il pagamento di un importo pari a 20euro, mentre altri 65euro sono stati trovati in possesso dell’extracomunitario. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, come il denaro ritenuto provento del reato.



Mentre gli assuntori sono stati segnalati alla locale Prefettura come consumatori di sostanze stupefacenti, per l'extracomunitario è scattata la denuncia a piede libero all’Autorità giudiziaria per detenzione di droga a fini di spaccio. Dall’inizio dell’anno, sono 279 le persone segnalate alla locale Autorità prefettizia dopo i controlli operati a contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti, mentre sedici sono state quelle denunciate all’Autorità giudiziaria e cinque quelle arrestate.



