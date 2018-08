Condividi | Red 18:07 I militari del Comando provinciale di Nuoro hanno intensificato i controlli sul territorio per garantire una serena settimana di Ferragosto. Quasi 5mila persone controllate, a bordo di oltre 3.400 veicoli e 40.770euro contestati per violazioni alle norme del Codice della strada, con ventotto patenti ritirate o sospese e quattordici veicoli sottoposti a sequestro o fermo per le irregolarità riscontrate Ferragosto sicuro: Carabinieri in azione



NUORO - I Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro hanno intensificato i controlli sul territorio per garantire una serena settimana di Ferragosto. Le attività si inseriscono in un vasto piano di controllo messo in campo con un'articolata serie di servizi attuati sull'intera provincia ed in particolare nelle aree solitamente meta di numerosi turisti ed escursionisti. Un massiccio spiegamento di forze volto sia al contrasto dei fenomeni predatori e di illegalità in genere (soprattutto considerando che molte abitazioni sono rimaste incustodite per l'assenza dei proprietari impegnati in vacanze in località balneari), sia in particolare alla tutela dell'incolumità degli utenti delle strade rese sicuramente più caotiche dai numerosi turisti che hanno affollato non poche località della provincia.



Sono stati implementati i servizi di perlustrazione con posti di controllo e posti di blocco nel corso dei quali sono state effettuate numerosissime perquisizioni, assicurando un dinamico e capillare presidio su tutta la provincia. Complessivamente, sono stati attuati circa 900 servizi tra pattuglie e perlustrazioni, che hanno visto in campo tutto il personale disponibile delle 77 Stazioni ed una Tenenza disseminate su tutta la provincia, dei Nuclei Radiomobili e del Nucleo Investigativo e delle Squadriglie. Quasi 5mila sono state le persone controllate, a bordo di oltre 3.400 veicoli e 40.770euro contestati per violazioni alle norme del Codice della strada, con ventotto patenti ritirate o sospese e quattordici veicoli sottoposti a sequestro o fermo per le irregolarità riscontrate. Senza trascurare altre diffuse infrazioni come il mancato uso delle cinture di sicurezza e l'uso improprio del telefonino durante la guida.



