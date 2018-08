Condividi | Red 21:17 Ieri sera, il conducente di una Peugeot 308 si è trovato davanti un cinghiale di grosse dimensioni, che circolava liberamente sulla sede stradale e, non potendo evitare l’impatto, lo ha travolto Animali per strada: incidente ad Ottana



OTTANA - Continua l’atavico problema degli incidenti stradali causati da animali vaganti sulla Strada provinciale 17, all’altezza del Km.9. Ieri sera (lunedì), il conducente di una Peugeot 308 si è trovato davanti un cinghiale di grosse dimensioni, che circolava liberamente sulla sede stradale e, non potendo evitare l’impatto, lo ha travolto.



L’autista, fortunatamente illeso, ha chiamato il 112 ed una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ottana è intervenuta per i rilievi, con il veterinario di turno per stabilire il decesso dell’animale. Il mezzo ha riportati ingenti danni ed è stato recuperato dal mezzo di soccorso stradale. OTTANA - Continua l’atavico problema degli incidenti stradali causati da animali vaganti sulla Strada provinciale 17, all’altezza del Km.9. Ieri sera (lunedì), il conducente di una Peugeot 308 si è trovato davanti un cinghiale di grosse dimensioni, che circolava liberamente sulla sede stradale e, non potendo evitare l’impatto, lo ha travolto.L’autista, fortunatamente illeso, ha chiamato il 112 ed una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ottana è intervenuta per i rilievi, con il veterinario di turno per stabilire il decesso dell’animale. Il mezzo ha riportati ingenti danni ed è stato recuperato dal mezzo di soccorso stradale.