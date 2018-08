Condividi | Red 23:11 L´associazione sportiva “1Lab” e l´Uisp hanno donato quattro elettrodomestici al Reparto dell´Aou Sassari, che consentiranno anche di portare avanti il progetto “Giochi in ospedale” Frigoriferi e tv per Neuropsichiatria infantile



SASSARI - Due frigoriferi ed altrettanti televisori, che potranno servire alle attività della Neuropsichiatria infantile dell'Aou ed a migliorare la residenzialità dei piccoli pazienti all'interno del reparto. È la donazione che l'associazione sportiva “1Lab” e l'Uisp hanno fatto al reparto diretto da Stefano Sotgiu.



Il materiale è stato consegnato ieri (lunedì), alla presenza del direttore della clinica e del personale del reparto. Frigoriferi e televisori sono stati acquistati con il ricavato dell'evento sportivo “Cuore in campo”, organizzato per beneficenza proprio da 1Lab e Uisp, che si è svolto il 27 luglio ad Ossi.



«Grazie alla generosità delle associazioni – afferma Sotgiu – sarà possibile anche portare avanti il progetto “Giochi in ospedale”, garantito dai membri della Uisp, e finalizzato all’attività sportiva e ludica dei piccoli pazienti ricoverati nel nostro reparto. Da parte nostra – ha concluso – un grande ringraziamento ai due sodalizi sportivi per il grande gesto di solidarietà e amicizia».



Nella foto: il momento della consegna Commenti SASSARI - Due frigoriferi ed altrettanti televisori, che potranno servire alle attività della Neuropsichiatria infantile dell'Aou ed a migliorare la residenzialità dei piccoli pazienti all'interno del reparto. È la donazione che l'associazione sportiva “1Lab” e l'Uisp hanno fatto al reparto diretto da Stefano Sotgiu.Il materiale è stato consegnato ieri (lunedì), alla presenza del direttore della clinica e del personale del reparto. Frigoriferi e televisori sono stati acquistati con il ricavato dell'evento sportivo “Cuore in campo”, organizzato per beneficenza proprio da 1Lab e Uisp, che si è svolto il 27 luglio ad Ossi.«Grazie alla generosità delle associazioni – afferma Sotgiu – sarà possibile anche portare avanti il progetto “Giochi in ospedale”, garantito dai membri della Uisp, e finalizzato all’attività sportiva e ludica dei piccoli pazienti ricoverati nel nostro reparto. Da parte nostra – ha concluso – un grande ringraziamento ai due sodalizi sportivi per il grande gesto di solidarietà e amicizia».Nella foto: il momento della consegna