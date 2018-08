Condividi | Red 11:04 Sconfitta di misura contro il Team China, decisivi gli ultimi secondi di gioco: finisce 74-71 Quarto giorno in Oriente e seconda amichevole del precampionato, a ventiquattro ore di distanza dall’esordio Basket: il finale beffa l’Academy



CAGLIARI - Sconfitta di misura contro il Team China, decisivi gli ultimi secondi di gioco, finisce 74-71 Quarto giorno in Oriente e seconda amichevole del precampionato, a ventiquattro ore di distanza dall’esordio l’Academy è tornata in campo determinata a ripetersi dopo la bella vittoria di lunedì all’overtime contro la rappresentativa statunitense. Stavolta è stato il turno dei padroni di casa del Team China, avversario ostico per i rossoblu vista anche la grande cornice di pubblico presente alla Long Gang gym. Coach Paolini, privo già degli assenti Miles e Gallizzi, ha dovuto rinunciare anche a Rovatti, indisponibile per un problema fisico.



Nello starting five a sorpresa il giovane Floridia, insieme a Rullo, Picarelli, Ebeling e Matrone. Il primo canestro Academy arriva grazie alla bimane di Ebeling, che taglia in area senza palla e riceve il passaggio di Rullo, è da subito una partita fisica, le squadre vanno presto in bonus. Rullo parte forte e trascina i suoi con tre canestri consecutivi che scrivono il 13-10, Ebeling da energia e presenza sotto le plance, rossoblu sempre sul +2, ma nel finale di primo quarto il Team China firma il parziale e chiude al 10’ sul 22-17. La seconda frazione si apre con una bomba di Allegretti, grande aggressività in campo e problemi di falli per i lunghi cagliaritani, i padroni di casa si portano sul +6, l’Academy reagisce con Matrone e Johnson ed al 15’ è parità, 26-26. Match tirato, JJ si accende e sale a quota 11punti (4/5 dal campo), Rullo riporta a contatto i rossoblu, il primo tempo si chiude con Johnson che stoppa l’avversario a fil di sirena e manda tutti negli spogliatoi sul punteggio di 40-37 per i cinesi.



Al rientro dall'intervallo lungo, il trio Johnson, Rullo, Bucarelli crea il massimo vantaggio, 49-43. Problemi di rotazioni per coach Paolini, quinto fallo di Matrone, il Team China ne approfitta e si riporta avanti grazie ad un 13-2 di parziale, al 30’ è 55-51 e l’Academy è costretta nuovamente ad inseguire. L’ultima frazione si apre con Bucarelli, Rullo, Picarelli, Ebeling e Johnson sul parquet, i rossoblu complice la stanchezza faticano a trovare soluzioni facili, Bucarelli esce per cinque falli, solo sei uomini da ruotare per coach Paolini. Allegretti ed il duo Rullo-Johnson provano a tenere l’Academy a contatto, ma i padroni di casa creano un solco di 7 lunghezze a 4’ dalla fine. I rossoblu non si danno per vinti, Ebeling ed un volenteroso Floridia provano ad arginare la fisicità dei cinesi, 19esimo punto di Roberto Rullo, che vale il -3 a 3’ dalla sirena finale. La partita si infiamma, fallo contro Floridia a 19” dal termine con l’Academy sotto di 2, i cinesi fanno 1/2 dalla lunetta, Rullo per due volte prova il tiro del possibile over-time, scorrono i secondi finali, il Team China si impone per 74-71. Questa sera (mercoledì), alle 19 locali (le 13 in Italia), è in programma la terza sfida della tournée contro la rappresentativa tedesca.



CAGLIARI DINAMO ACADEMY: Allegretti 11, Floridia 4, Rullo 23, Ebeling 7, Rovatti ne, Matrone 4, Bucarelli 6, Johnson 16, Picarelli. Coach Riccardo Paolini. Commenti CAGLIARI - Sconfitta di misura contro il Team China, decisivi gli ultimi secondi di gioco, finisce 74-71 Quarto giorno in Oriente e seconda amichevole del precampionato, a ventiquattro ore di distanza dall’esordio l’Academy è tornata in campo determinata a ripetersi dopo la bella vittoria di lunedì all’overtime contro la rappresentativa statunitense. Stavolta è stato il turno dei padroni di casa del Team China, avversario ostico per i rossoblu vista anche la grande cornice di pubblico presente alla Long Gang gym. Coach Paolini, privo già degli assenti Miles e Gallizzi, ha dovuto rinunciare anche a Rovatti, indisponibile per un problema fisico.Nello starting five a sorpresa il giovane Floridia, insieme a Rullo, Picarelli, Ebeling e Matrone. Il primo canestro Academy arriva grazie alla bimane di Ebeling, che taglia in area senza palla e riceve il passaggio di Rullo, è da subito una partita fisica, le squadre vanno presto in bonus. Rullo parte forte e trascina i suoi con tre canestri consecutivi che scrivono il 13-10, Ebeling da energia e presenza sotto le plance, rossoblu sempre sul +2, ma nel finale di primo quarto il Team China firma il parziale e chiude al 10’ sul 22-17. La seconda frazione si apre con una bomba di Allegretti, grande aggressività in campo e problemi di falli per i lunghi cagliaritani, i padroni di casa si portano sul +6, l’Academy reagisce con Matrone e Johnson ed al 15’ è parità, 26-26. Match tirato, JJ si accende e sale a quota 11punti (4/5 dal campo), Rullo riporta a contatto i rossoblu, il primo tempo si chiude con Johnson che stoppa l’avversario a fil di sirena e manda tutti negli spogliatoi sul punteggio di 40-37 per i cinesi.Al rientro dall'intervallo lungo, il trio Johnson, Rullo, Bucarelli crea il massimo vantaggio, 49-43. Problemi di rotazioni per coach Paolini, quinto fallo di Matrone, il Team China ne approfitta e si riporta avanti grazie ad un 13-2 di parziale, al 30’ è 55-51 e l’Academy è costretta nuovamente ad inseguire. L’ultima frazione si apre con Bucarelli, Rullo, Picarelli, Ebeling e Johnson sul parquet, i rossoblu complice la stanchezza faticano a trovare soluzioni facili, Bucarelli esce per cinque falli, solo sei uomini da ruotare per coach Paolini. Allegretti ed il duo Rullo-Johnson provano a tenere l’Academy a contatto, ma i padroni di casa creano un solco di 7 lunghezze a 4’ dalla fine. I rossoblu non si danno per vinti, Ebeling ed un volenteroso Floridia provano ad arginare la fisicità dei cinesi, 19esimo punto di Roberto Rullo, che vale il -3 a 3’ dalla sirena finale. La partita si infiamma, fallo contro Floridia a 19” dal termine con l’Academy sotto di 2, i cinesi fanno 1/2 dalla lunetta, Rullo per due volte prova il tiro del possibile over-time, scorrono i secondi finali, il Team China si impone per 74-71. Questa sera (mercoledì), alle 19 locali (le 13 in Italia), è in programma la terza sfida della tournée contro la rappresentativa tedesca.Allegretti 11, Floridia 4, Rullo 23, Ebeling 7, Rovatti ne, Matrone 4, Bucarelli 6, Johnson 16, Picarelli. Coach Riccardo Paolini.