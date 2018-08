Condividi | Red 9:08 I biancoverdi, guidati in panchina da mister Fabio Pala, cercheranno anche quest´anno di disputare una stagione ai vertici della categoria Prima categoria: Olmedo nel girone D



OLMEDO – L'Olmedo è stato inserito nel girone D del campionato di Prima categoria. I biancoverdi, guidati in panchina da mister Fabio Pala, cercheranno anche quest'anno di disputare una stagione ai vertici della categoria. Con l'Olmedo, parteciperanno al girone D anche Berchidda, Biasi, Campanedda, Cus Sassari, Ittiri, Lanteri Sassari, Lauras, Luogosanto, Malaspina Osilo, Mesu e Rios Ozieri, Monti di Mola, New Codrongianos, Pozzomaggiore, San Giorgio Perfugas, Santa Maria Coghinas, Siligo e Tempio.



