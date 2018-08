Condividi | Red 14:11 Sono in scadenza le iscrizioni per i servizi “Scuolabus” e “Mensa” relativi all´anno scolastico 2018-2019 ad Alghero. Per entrambi i servizi, la scadenza è venerdì 24 agosto Scuolabus e mensa: iscrizioni in scadenza ad Alghero



ALGHERO - Sono in scadenza le iscrizioni per i servizi “Scuolabus” e “Mensa” relativi all'anno scolastico 2018-2019 ad Alghero. Le famiglie che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico devono obbligatoriamente attivare l'iscrizione on-line entro venerdì 24 agosto sul sito internet istituzionale del Comune di Alghero.



Per accedere al servizio, si deve essere in possesso di codice utente e password da ritirare personalmente negli uffici della Pubblica istruzione (Palazzo Serra, in Piazza Civica 2), aperti al pubblico dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 13, ed il martedì, su appuntamento, dalle 15.30 alle 17.30, o ricevere tramite e-mail dietro richiesta telefonica ai numeri 079/9978890 o 079/9978865. Da lunedì 10 settembre, gli utenti dovranno essere muniti di apposito tesserino, essere in regola con il pagamento del contributo per l'anno scolastico 2017-2018 ed aver versato la prima quota del contributo per il servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2018-2019. Il contributo deve essere versato sul conto corrente n.1003826342 intestato a Comune di Alghero-Servizio Tesoreria, con la causale “Servizio scuolabus”, indicando anche il nome del bambino, la scuola e la classe.



Quanti intendono usufruire del servizio mensa dovranno iscrivere i propri figli entro venerdì 24 agosto, compilando l'apposito modello on-line, che è riportato nella home page del "Portale genitori", raggiungibile sul portale Eticasoluzioni, esclusivamente utilizzando Google Chrome. Per gli utenti che devono effettuare l'iscrizione per la prima volta, che quindi non hanno mai ricevuto un codice ed una password, l'accesso dovrà effettuarsi accedendo al Portale genitori e cliccando sul bottone rosso. Per gli utenti già iscritti negli anni precedenti che devono rinnovare l'iscrizione (ai quali sono già stati assegnati un codice ed una password) l'accesso dovrà effettuarsi accedendo alla sezione "anagrafica" del Portale genitori, inserendo le proprie credenziali. Il rinnovo può essere attivato solo se l'utente risulta avere saldo positivo.