Incidente a Tertenia, rifiuta l´alcoltest: denunciato

I militari dell'Arma intervenuti volevano sottoporre il conducente, illeso, al controllo del tasso alcolimetro, ma lo stesso però si rifiutava. La patente di guida è stata ritirata per essere trasmessa alla Prefettura di Nuoro e per il 25enne è scattato il deferimento in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria. Il passeggero, ha riportato un trauma distorsivo della caviglia con prognosi di tre giorni.